ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, которое провел его председатель Беслан Халваш. В заседании приняли участие депутаты Парламента, председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Барателия и его сотрудники, генеральный директор СП ООО «А-Мобайл» Борис Барцыц и его заместитель Арсоу Хашба.

В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа», который подготовлен в целях совершенствования законодательства Республики Абхазия о Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа (НПС).



Инициаторы законопроекта считают, что принятый в 2011 году базовый нормативный правовой акт о национальной платежной системе – Закон Республики Абхазия «О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа» в настоящее время не может в полной мере урегулировать складывающиеся отношения в сфере использования электронных средств платежа. В связи с этим, предлагается ввести определение «электронных денег», закрепить право участников НПС – партнеров-провайдеров, осуществлять прием платежей в пользу третьих лиц, а также закрепить право Национального банка Республики Абхазия на регулирование порядка приема платежей партнером-провайдером в пользу кредитных организаций. В том числе проект закона предусматривает формирование гарантийного фонда НПС за счет гарантийных взносов участников НПС, который будет использоваться в целях обеспечения исполнения обязательств участниками Национальной платежной системы и другое.



Участники заседания рассмотрели проект закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере банковского регулирования», который подготовлен в целях совершенствования банковского законодательства Республики Абхазия с учетом особенностей национального законодательства Республики Абхазия и складывающихся общественно-экономических отношений.



В пояснительной записке к законопроекту, в частности, говорится: «Проект Закона предусматривает снижение размера пакета акций (долей) кредитной организации, приобретаемых и (или) получаемых в доверительное управление в результате осуществления одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, требующего предварительное одобрение Банка Абхазии с 20 % до 10 %. Такое изменение служит целям реализации задачи по гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации и позволяет Банку Абхазии более эффективно осуществлять функции регулятора». Также предусматривается замена термина «существенное влияние», на «контроль и значительное влияние», что обусловлено переходом на более современную и повсеместно используемую терминологию, а также соответствует Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Проект Закона отменяет разрешительный порядок открытия кредитными организациями корреспондентских счетов, с сохранением уведомительной процедуры о факте открытия соответствующего счета, которая действует в настоящее время.

В рамках повестки дня заседания состоялось обсуждение законопроекта «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость», который направлен на регулирование вопросов, связанных с восстановлением налогоплательщиком сумм налога, принятых им к вычету.