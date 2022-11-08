ДМИТРИЙ ГВАЗАВА И ЕГО НАПАРНИК МИЛАН ПЕТЕЛЕ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPE

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. На живописной трассе Портимао в Португалии состоялся заключительный этап чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe, в котором в категории Pro-Am за команду «Target Racing» выступал спортсмен из Абхазии - Дмитрий Гвазава. Его напарником по экипажу был французский пилот Милан Петеле. Гвазава и Петеле заняли третье место в своем классе.