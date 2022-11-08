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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ГВАЗАВА И ЕГО НАПАРНИК МИЛАН ПЕТЕЛЕ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPE

Новости Вторник, 08 ноября 2022 21:03
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ДМИТРИЙ ГВАЗАВА И ЕГО НАПАРНИК МИЛАН ПЕТЕЛЕ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPE

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. На живописной трассе Портимао в Португалии состоялся заключительный этап чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe, в котором в категории Pro-Am за команду «Target Racing» выступал спортсмен из Абхазии - Дмитрий Гвазава. Его напарником по экипажу был французский пилот Милан Петеле. Гвазава и Петеле заняли третье место в своем классе.

Дмитрий Гвазава – двукратный обладатель Кубка России Mitjet, многократный победитель гонок Moscow Indoor Karting Cup, серебряный призер Краснодарского Края Mitjet 2L, участник гонки поддержки Mitjet 2016 FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX, победитель заезда «Шесть часов Ле-Мана» в составе французской команды «Speed Car».

В 2021 году Дмитрий вместе со своим напарником Андреа Колой одержали три победы в гонках Lamborghini Super Trofeo в своем классе Pro-Am и еще четыре раза они были призерами.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 08 ноября 2022 21:06

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