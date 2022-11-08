ДМИТРИЙ ГВАЗАВА И ЕГО НАПАРНИК МИЛАН ПЕТЕЛЕ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPE
Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. На живописной трассе Портимао в Португалии состоялся заключительный этап чемпионата Lamborghini Super Trofeo Europe, в котором в категории Pro-Am за команду «Target Racing» выступал спортсмен из Абхазии - Дмитрий Гвазава. Его напарником по экипажу был французский пилот Милан Петеле. Гвазава и Петеле заняли третье место в своем классе.
Дмитрий Гвазава – двукратный обладатель Кубка России Mitjet, многократный победитель гонок Moscow Indoor Karting Cup, серебряный призер Краснодарского Края Mitjet 2L, участник гонки поддержки Mitjet 2016 FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX, победитель заезда «Шесть часов Ле-Мана» в составе французской команды «Speed Car».
В 2021 году Дмитрий вместе со своим напарником Андреа Колой одержали три победы в гонках Lamborghini Super Trofeo в своем классе Pro-Am и еще четыре раза они были призерами.
Последнее от Super User
- ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ МАЯКА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ С 9 ПО 13 НОЯБРЯ
- ЗАВТРА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЙ
- СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
- ВЕРХОВНЫЙ СУД РА ОТКЛОНИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ
- КОМАНДА ИЗ БАРНАУЛА СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ «КУБКА ПОБЕДЫ» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ