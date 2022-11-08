КОМАНДА ИЗ БАРНАУЛА СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ «КУБКА ПОБЕДЫ» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ

В «Кубке Победы» принимали участие пять команд: «Кузбасс» (Кемерово), «Динамо - Алтай» (Барнаул), «Монолит» (Казань), «Махачкала» (Махачкала) и «Апсны» (Абхазия). Игры проходили по круговой системе и по итогам первое место заняла команда «Динамо-Алтай», второе место у команды из Махачкалы, бронзовым призером стала абхазская команда «Апсны».

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме завершился X юбилейный Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы», посвященный памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

На церемонии закрытия турнира присутствовали председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, президент Национального Олимпийского комитета Валерий Аршба, президент Паралимпийского комитета Леон Цвижба, президент Федерации футбола Абхазии Тарас Хагба, председатель краевого отделения АВБД ОВД и ВВ Краснодарского края Сергей Ильин, председатель АВБД ОВД и ВВ по городу Сочи Александр Воротнюк, председатель Ассоциации ветеранов боевых действий 1992-1993 годов – сотрудников МВД РА Аслан Дгебия, игрок ФК «Динамо» Беслан Нанба и главный судья турнира, руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России, заслуженный тренер Республики Абхазия Ахиллес Маврофиди.

«Поздравляю всех с закрытием Международного турнира, посвященного памяти погибшим защитникам. Я вас всех хочу поблагодарить за участие в турнире и пожелать вам крепкого здоровья и успехов», – отметил Губаз.

«Здесь нет победителей и проигравших, вы единая команда и поэтому я с уважением и низким поклоном перед вами говорю вы не просто люди, вы настоящие люди героического подвига. Спасибо, что вы есть, вы на правильном пути и это главное», – сказал Сергей Ильин.

Затем Джемалу Губаз вручили благодарственное письмо от министра спорта Республики Дагестан Сажида Сажидова.

По традиции были названы лучшие игроки турнира: лучшим вратарем турнира был признан игрок из Кемерово Виктор Никоноров, лучшим защитником признан Сергей Мошкин из Казани, лучшим нападающим стал Магомед Мусагаджиев из Махачкалы.

Команды награждили медалями, кубками и грамотами. Лучшие игроки и судьи награждены денежной премией от Госкомитета РА по делам молодежи и спорту, Администрации города Сухум, Администрации города Новый Афон и СОК «Агудзера».

Самый возрастной игрок турнира награжден призом от ФК «Динамо».

От Федерации футбола Абхазии денежной премией награжден Ахиллес Маврофиди.

Специальным призом от РДЮСШ-игр и Федерации футбола РА награждены игроки абхазской команды.

Медалью «30 лет Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России» награждены начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, Валерий Аршба, Тарас Хагба и специалист спортивного отдела Госкомитета Эрик Лагвилава.

Организаторы – Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту и Союз инвалидов России.