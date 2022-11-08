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Абхазия Информ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РА ОТКЛОНИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ

Новости Вторник, 08 ноября 2022 21:10
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РА ОТКЛОНИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ОГАИ УВД по городу Сухум Гуния Аляса Руслановича, инспектора ОГАИ УВД по городу Сухум Хутова Альберта Муридиновича, оперуполномоченного ОУР УВД по городу Сухум Колбая Романа Джоновича и  старшего оперуполномоченного по ОВД группы профессиональной подготовки СОБР МВД Республики Абхазия Чабалурхва Дэниза Астамуровича по факту совершения халатности, то есть преступления, предусмотренного частью 1 статьи 295 УК РА.

11 августа 2022 года в Сухумский районный суд поступила жалоба от обвиняемых Гуния А.Р., Хутова А.М., Колбая Р.Д. и Чабалурхва Д.А. о признании постановления о возбуждении уголовного дела незаконным, в связи с нарушением процессуального порядка возбуждения уголовного дела и отсутствии признаков объективной стороны преступления.

Постановлением судьи Сухумского районного суда Язычба К.Р. от 14 сентября 2022 года жалоба обвиняемых была удовлетворена в полном объеме, постановление о возбуждении уголовного дела признано незаконным.

08 ноября 2022 года кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда РА под председательством судьи Кварчия Р.В. судей Онищенко Е.В. и Квициния М.З. при особом мнении последней, по результатам рассмотрения кассационного представления прокурора, вынесено определение,  которым оставили решение суда первой инстанции о признании постановления о возбуждении уголовного дела незаконным в силе.

Генеральным прокурором РА дано поручение о внесении надзорного представления в Президиум Верховного суда РА. 

Более развернутая информация будет дана в ближайшие дни.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 08 ноября 2022 21:13

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