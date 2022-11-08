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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Вторник, 08 ноября 2022 21:13
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СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров Республики Абхазия сообщает о том, что на сайте Кабинета Министров запустили новый раздел «Законопроектная деятельность», в котором можно знакомиться с проектами законодательных актов на этапе их разработки, комментировать их, участвуя в нормотворческой деятельности вместе с Аппаратом Кабинета Министров республики.

Одной из практических задач Аппарата Кабинета Министров является мониторинг законодательства и правоприменительной практики. В случае выявления пробелов в законодательном регулировании или устаревших правовых механизмов регулирования, Аппаратом КМ РА инициируется нормотворческий процесс, осуществляется разработка соответствующих проектов законов.

С целью обеспечения прав граждан на доступ к информации о законотворческой деятельности в разделе уже размещены проекты актов, разработанных в 2022 году. Документы с пометкой «В работе» находятся на стадии разработки и внутриструктурного согласования и обсуждения. По таким проектам вы можете оставить комментарий в специальном окне под описанием документа или задать вопрос. Все предложения поступят в соответствующий отдел Аппарата Правительства.

Согласованные с заинтересованными ведомствами проекты законодательных актов в установленном порядке представляются Президенту для последующего внесения в законодательный орган – Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. Такие законопроекты приобретают в разделе статус «Направлен Президенту». 

С 2020 года в Администрацию Президента направлено свыше 100 проектов законов, разработанных в Аппарате Кабинета Министров.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 08 ноября 2022 21:16

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