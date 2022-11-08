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Абхазия Информ

ЗАВТРА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЙ

Новости Вторник, 08 ноября 2022 21:16
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ЗАВТРА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЙ

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Окончен монтаж на дополнительной опоре ВЛ Ачгуара в с. Кохора. Также завершены работы по протяжке провода в с. Бедия. На ВЛ «Ачгуара» началась поэтапная подача напряжения. Линия включена в тестовом режиме.

Тестовое включение ВЛ «Ачгуара», выявило проблемные участки на данной линии.

Электроэнергия потребителям этой линии будет подаваться с ограничениями.

Завтра будет опубликован график ограничений, которые будут действовать до полного устранения выявленных проблем на линии».

Об этом сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 08 ноября 2022 21:19

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