ЗАВТРА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЙ
Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Окончен монтаж на дополнительной опоре ВЛ Ачгуара в с. Кохора. Также завершены работы по протяжке провода в с. Бедия. На ВЛ «Ачгуара» началась поэтапная подача напряжения. Линия включена в тестовом режиме.
Тестовое включение ВЛ «Ачгуара», выявило проблемные участки на данной линии.
Электроэнергия потребителям этой линии будет подаваться с ограничениями.
Завтра будет опубликован график ограничений, которые будут действовать до полного устранения выявленных проблем на линии».
Об этом сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго».
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