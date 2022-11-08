ЗАВТРА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЙ

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Окончен монтаж на дополнительной опоре ВЛ Ачгуара в с. Кохора. Также завершены работы по протяжке провода в с. Бедия. На ВЛ «Ачгуара» началась поэтапная подача напряжения. Линия включена в тестовом режиме.

Тестовое включение ВЛ «Ачгуара», выявило проблемные участки на данной линии.