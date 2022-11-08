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Абхазия Информ

ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ МАЯКА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ С 9 ПО 13 НОЯБРЯ

Новости Вторник, 08 ноября 2022 21:20
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Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Во избежание подтопления по улице Адлейба на Маяке в районе смесителя, будут проводиться работы по укладке ливневого коллектора для отвода ливневых вод.

В связи с этим, с 9 по 13 ноября 2022 года, в направлении района Маяка будет приостановлено движение троллейбусов на маякском направлении.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 08 ноября 2022 21:21

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