ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ МАЯКА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ С 9 ПО 13 НОЯБРЯ

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Во избежание подтопления по улице Адлейба на Маяке в районе смесителя, будут проводиться работы по укладке ливневого коллектора для отвода ливневых вод.

В связи с этим, с 9 по 13 ноября 2022 года, в направлении района Маяка будет приостановлено движение троллейбусов на маякском направлении.