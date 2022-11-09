«MARQUEZ. СНЫ ОДИНОЧЕСТВА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, у спектакля непростая техническая часть, особенно свет. Художник по свету лауреат "Золотой маски Денис Солнцев, который и написал световую партитуру для спектакля, пришел на репетицию, чтобы помочь опять технически подготовить постановку к показу на новой площадке. Ираклий Хинтба признался, что испытывает волнение, но рассчитывает, что спектакль произведет должное впечатление на зрителей.



«Показать спектакль в Санкт-Петербурге на сцене Каменноостровского театра - одного из самых престижных театров не только Санкт-Петербурга, но и России, очень взыскательной публике и риск, и волнение, и вызов. Я очень надеюсь, что у нас все сложится. Я рассчитываю на то, что спектакль произведет должное впечатление на зрителей. У нас переаншлаг. Помимо того, что все места проданы, нужны еще 40 дополнительных мест поставить. Сейчас администрация театра решает, как разместить всех желающих. Думаю, это тоже важный показатель того, что мы движемся в правильном направлении, раз то, что мы делаем, так востребовано зрителями», – сказал он.



Репетицию спектакля проводила режиссер Мария Романова.

Актриса Ирина Делба поделилась, что присутствие на площадке всей постановочной команды вселяет уверенность. Для Аманды Кварацхелия это первые гастроли в Санкт-Петербург с РУСДРАМом.



«Я в мае приезжала в Санкт-Петербург отдохнуть, а какой тут зритель я не знаю. Но уверена, с теплотой примут нас. Пока трясучки нет, но ближе к вечеру она начнется. Волнение восьми женщин, занятых в спектакле, – вы понимаете, какая это сила?! Но справимся, настроимся и покажем на что способны», – сказала Аманда.



По аплодисментам и отзывам зрителей, актрисы с волнением справились, а их игру публика назвала впечатляющей.



Российский философ, культуролог, доктор философских наук, профессор, ректор Гуманитарного университета (Екатеринбург), почетный работник высшей школы Российской Федерации Лев Загс назвал спектакль «MARQUEZ. Сны одиночества» «полотном библейского масштаба».



«Грандиозный спектакль, соизмеримый с великими романом Маркеса. Придумано режиссером здорово, но главное, и как реализовано. Есть спектакли, в которых отдельное слово надо слышать и мелкие события воспринимать, а в этом спектакле один большой цельный текст. И этот текст тебя затягивает. Я считаю, что в спектакле сверхсмысл романа Маркеса передан с такой силой и такой ощутимой проникновенностью, что задача режиссера решена. Второе, что меня поразило, что решена она через женскую природу. Это грандиозно! Ничего прекраснее и загадочнее женской природы на свете нет. Второй акт мне показался более фабульным, а первый и третий акты – это сплошная женская природа. Вся тоска, одиночество, смертная безысходность, противостояние судьбе, женская скорбь и многое другое – все дано в спектакле через тела и голоса очень красивых женщин-актрис. Они богатство и ценность театра. Я бы сказал, что это ошеломляющее зрелище. Я использую высокие эпитеты после просмотра спектакля, потому что в наше время очень много уцененки, обмена на сиюминутные забавы, аттракциона, развлекаловки и заманухи, шоу, а тут антишоу. Это даже нельзя назвать зрелищем, хотя от сцены оторваться невозможно. Это не зрелище в потребительском смысле, здесь бытие, экзистенция, это про жизнь и смерть, чудо рождения, трагедия пребывания в этом мире и ужас ухода. Здесь все есть. Это библейского масштаба полотно», – сказал он и добавил, что будет рекомендовать спектакль организаторам к участию на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге.



Зрительница Светлана Дудко призналась, что ей не хотелось, чтобы действо прерывалось антрактами.



«Фантастический спектакль. Мне не хотелось уходить на антракты, хотелось, чтобы действо продолжалось. Интересна режиссерская находка, когда играют одни женщины. Я знаю произведение, и вникала не столько в смысл, мне нравилось смотреть, как они говорят, как они двигаются. Каждая из восьми на сцене – это уникум. Не было ощущения, что не хватает мужчин на сцене. Был и полковник Аурелиано, роль которого сыграла также актриса. Женщин было достаточно, чтобы показать историю, где, в принципе-то, главные герои мужчины. Я задумалась, а видела ли вообще что-либо подобное. А я театрал и часто хожу на спектакли. Ждем ваш театр вновь в Петербурге», – сказала она.



Жительница Санкт-Петербурга Кристина Чкотуа родом из Пицунды, и она не пропускает гастроли РУСДРАМа.



«Чувствую радость и гордость каждый раз, когда из Абхазии в Санкт-Петербург приезжает РУСДРАМ. Смотрела их спектакли «Кровавая свадьба» и «Электра», и сейчас не могла упустить возможность посмотреть «MARQUEZ. Сны одиночества». Восторг! Потрясающий спектакль! Каждый актер на сцене безупречно талантлив. Игра была настолько искренней и проникновенной, что казалось актеры играют только для тебя и смотрят в глаза только тебе. Именно после такого спектакля люди влюбляются в театр и ищут этих невероятных ощущений снова. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто причастен к постановке. Очень надеюсь, что в ближайшее время РУСДРАМ будет радовать зрителей показами своих спектаклей в лучших театрах не только Санкт-Петербурга, но и всего мира», – пожелала Кристина.



На показ спектакля специально из Москвы приехала Вера Бабичева, заслуженная артистка России и Армении, которая сотрудничает в качестве приглашенной актрисы с РУСДРАМом.



«Мне очень понравился спектакль. Я считаю, что это огромная, нечеловеческая работа. Важны темы и истории, которые вдруг сегодня так отзываются в нас, в нашей ситуации, в нашем одиночестве, в нашей неуверенности в завтрашнем дне, в наших страхах. Это удивительно и очень талантливо, и болезненно. Совершенно замечательные актрисы в сухумском Русском театре. Я уже несколько лет связана с РУСДРАМом и вижу, как они выросли. Несколько лет назад в Москве посмотрела спектакль «Кровавая свадьба», после которого я сказала режиссеру Марии Романовой фразу, изменившую нашу жизнь: «Я бы хотела с Вами поработать». Сегодня хочу сказать то же самое с еще большим эмоциональным посылом и режиссеру, и каждой актрисе, которая занята в спектакле. Я хотела бы с вами поработать! «MARQUEZ. Сны одиночества» это спектакль-поступок, то, что меняет нашу жизнь. И если десять человек в зале это испытали, я уверена, что их гораздо больше, то это уже изменило что-то в их сознании и в их жизни, и даже в их отношении в семье. И в очередной раз я увидела изумительный спектакль о любви. И это самое главное, что сегодня можно делать в театре», – сказала она.



Фестиваль, в котором участвовал театр из Абхазии, проводит Санкт-Петербургский театр «Мастерская», где представляют лучшие спектакли режиссеров – выпускников мастерской выдающегося российского режиссера Григория Козлова. Режиссёр-постановщик спектакля «MARQUEZ. Сны одиночества» Мария Романова в 2005 году окончила СПбГАТИ по специальности «актриса и режиссёр драматического театра» (мастерская профессора Г. М. Козлова).



Материал подготовила Амра Амичба.