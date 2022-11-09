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Абхазия Информ

В КРЫМУ НАЧАЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗСКО-КРЫМСКОЙ КОМИССИИ

Новости Среда, 09 ноября 2022 16:02
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В КРЫМУ НАЧАЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗСКО-КРЫМСКОЙ КОМИССИИ

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Симферополе началось IV заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, в котором принимают участие члены абхазской и крымской частей Совместной комиссии, а также приглашенные сотрудники министерств и ведомств двух стран.

Открывая заседание, вступительное слово сопредседателей комиссии первым произнёс председатель крымской части межправокмиссии заместитель председателя Совета министров Республики Крым  постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

Затем участников заседания поприветствовал и обозначил повестку дня председатель абхазской части комиссии, вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Сопредседатели выразили надежду, что день будет плодотворный, рабочие группы найдут инструменты разрешения проблем межведомственного взаимодействия и реализации мероприятий программы сотрудничества, наметят новые планы, усилят программу мероприятий дополнительными актуальными событиями.

Напомним, что в рамках работы комиссии действует программа мероприятий в разных отраслях и направлениях. Программа определяется на два года, в нее входят свыше 40 мероприятий.

В завершение встречи стороны подпишут протокол четвертого заседания.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 09 ноября 2022 16:06

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