В КРЫМУ НАЧАЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗСКО-КРЫМСКОЙ КОМИССИИ

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Симферополе началось IV заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, в котором принимают участие члены абхазской и крымской частей Совместной комиссии, а также приглашенные сотрудники министерств и ведомств двух стран.

Открывая заседание, вступительное слово сопредседателей комиссии первым произнёс председатель крымской части межправокмиссии заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.



Затем участников заседания поприветствовал и обозначил повестку дня председатель абхазской части комиссии, вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.



Сопредседатели выразили надежду, что день будет плодотворный, рабочие группы найдут инструменты разрешения проблем межведомственного взаимодействия и реализации мероприятий программы сотрудничества, наметят новые планы, усилят программу мероприятий дополнительными актуальными событиями.



Напомним, что в рамках работы комиссии действует программа мероприятий в разных отраслях и направлениях. Программа определяется на два года, в нее входят свыше 40 мероприятий.



В завершение встречи стороны подпишут протокол четвертого заседания.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.