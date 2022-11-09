В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ ВААК ОБСУДЯТ НАЦИОНАЛЬНУЮ МУЗЫКУ НАРОДА АБАЗА

Приглашенные эксперты: художественный руководитель оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария – Денис Арухаа, певица Ильда Кучуберия и музыкант, композитор, руководитель отделения ВААК в Пицунде Тимур Агрба.

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. 10 ноября, в пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса (Сухум, ул. Лакоба 109, второй этаж), в 14:00 пройдет заседание Дискуссионного клуба ВААК в формате круглого стола на тему: «Национальная музыка народа абаза: вчера, сегодня, завтра».

Участники заседания: члены рабочей группы Дискуссионного клуба ВААК, сотрудники Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия, активисты общественных и молодежных организаций, творческих и научных объединений.

Дискуссионный клуб ВААК был открыт в ноябре 2019 года. Его деятельность ведется по нескольким направлениям: это сохранение языка, морально-этического и культурного наследия народа абаза, популяризация национальной науки, защита окружающей среды и другие. Участники клуба – в большинстве, молодые люди.

В 2019-2020 годах сухумский клуб отрабатывал экологическое направление. В работе этой секции приняли участие 23 человека. В Дискуссионном клубе Абхазии также успешно действует Родительский клуб.