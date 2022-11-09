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Абхазия Информ

ГУДАУТСКАЯ «РИЦА» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Новости Среда, 09 ноября 2022 16:14
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ГУДАУТСКАЯ «РИЦА» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. Футбольная команда «Рица» из Гудауты стала обладательницей Кубка Абхазии по футболу. Финальная игра получилась напряженной и захватывающей.

Первый тайм завершился в пользу сухумского «Нарта» со счетом 1:0. Во втором тайме «Рице» удалось сравнять счет, но затем сухумские футболисты вновь вышли вперед, однако на последних секундах второго тайма со штрафного удара гудаутские футболисты сравнивают счет – 2:2. «Нарт» к тому времени уже остался вдесятером из-за удаления игрока.

Еще одного игрока сухумской команды удалили в добавленное время. «Рице» удалось воспользоваться преимуществом и команда забила еще два мяча. Окончательный итог матча 2:4 в пользу «Рицы».

На матче присутствовали вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба. Кубок победителям вручил вице-президент Бадра Гунба.

Лучшим игроком финала был признан Виктор Пимпия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 09 ноября 2022 16:18

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