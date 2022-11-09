ГУДАУТСКАЯ «РИЦА» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. Футбольная команда «Рица» из Гудауты стала обладательницей Кубка Абхазии по футболу. Финальная игра получилась напряженной и захватывающей.

Первый тайм завершился в пользу сухумского «Нарта» со счетом 1:0. Во втором тайме «Рице» удалось сравнять счет, но затем сухумские футболисты вновь вышли вперед, однако на последних секундах второго тайма со штрафного удара гудаутские футболисты сравнивают счет – 2:2. «Нарт» к тому времени уже остался вдесятером из-за удаления игрока.