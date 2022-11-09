ГУДАУТСКАЯ «РИЦА» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. Футбольная команда «Рица» из Гудауты стала обладательницей Кубка Абхазии по футболу. Финальная игра получилась напряженной и захватывающей.
Первый тайм завершился в пользу сухумского «Нарта» со счетом 1:0. Во втором тайме «Рице» удалось сравнять счет, но затем сухумские футболисты вновь вышли вперед, однако на последних секундах второго тайма со штрафного удара гудаутские футболисты сравнивают счет – 2:2. «Нарт» к тому времени уже остался вдесятером из-за удаления игрока.
Еще одного игрока сухумской команды удалили в добавленное время. «Рице» удалось воспользоваться преимуществом и команда забила еще два мяча. Окончательный итог матча – 2:4 в пользу «Рицы».
На матче присутствовали вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба. Кубок победителям вручил вице-президент Бадра Гунба.
Лучшим игроком финала был признан Виктор Пимпия.
Последнее от Super User
- АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА НАГРАДИЛА ЛУЧШЕГО ИГРОКА ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «КУБОК ПОБЕДЫ»
- В УРОЧИЩЕ «АУАДХАРА» ОТКРЫТА МИНИ-ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
- НА 41 КМ АВТОДОРОГИ БЗЫБЬ – РИЦА ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
- В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ ВААК ОБСУДЯТ НАЦИОНАЛЬНУЮ МУЗЫКУ НАРОДА АБАЗА
- В КРЫМУ НАЧАЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗСКО-КРЫМСКОЙ КОМИССИИ