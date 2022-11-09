НА 41 КМ АВТОДОРОГИ БЗЫБЬ – РИЦА ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Новости Среда, 09 ноября 2022 16:18
Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. Из-за разрушения подпорной стены вдоль автодороги Бзыбь – озеро Рица на 41 километре образовалась трещина и произошло разрушение полотна дороги.
В целях предотвращения обрушения участка дороги и обеспечения безопасности дорожного движения, по согласованию с Кабинетом Министров Абхазии 2 ноября 2022 года начаты ремонтные работы на данном участке.
Расходы на ремонтные работы будут производиться из резервного фонда РРНП. Стоимость работ составит 17 млн. рублей.
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