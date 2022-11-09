В УРОЧИЩЕ «АУАДХАРА» ОТКРЫТА МИНИ-ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Рицинском реликтовом национальном парке на берегу реки Лашпсы в урочище «Ауадхара» состоялось официальное открытие мини-гидроэлектростанции мощностью 20 киловатт-час.

Идея и проект создания мини-ГЭС у руководителей национального парка была на протяжении 3-х лет. Для воплощения данного проекта учитывалась экологическая особенность территории и экономическая эффективность мини- ГЭС.