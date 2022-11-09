АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА НАГРАДИЛА ЛУЧШЕГО ИГРОКА ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «КУБОК ПОБЕДЫ»

«Кубок Победы» проходил с 3 ноября и принимали в нем участие команды «Кузбасс» (Кемерово), «Динамо – Алтай» (Барнаул), «Монолит» (Казань), «Махачкала» (Махачкала) и «Апсны» (Абхазия).

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме завершился X юбилейный международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы», организованный Госкомитетом по делам молодежи и спорту и Союзом инвалидов России.

Игры проходили по круговой системе и по итогам первое место заняла команда «Динамо-Алтай», второе место у команды из Махачкалы, бронзовым призером стала абхазская команда «Апсны».

8 ноября состоялась церемония награждения победителей и призеров турнира.

От имени Администрации г. Сухум был награжден лучший игрок команды «Кузбасс» Кемерово Сергей Ананьев.

Об этом сообщается на сайте столицы.