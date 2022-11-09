ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ
Новости Среда, 09 ноября 2022 16:28
Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» ввело график отключений электричества абонентам ВЛ «Ачгуара».
Последнее от Super User
- АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА НАГРАДИЛА ЛУЧШЕГО ИГРОКА ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «КУБОК ПОБЕДЫ»
- В УРОЧИЩЕ «АУАДХАРА» ОТКРЫТА МИНИ-ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
- НА 41 КМ АВТОДОРОГИ БЗЫБЬ – РИЦА ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
- ГУДАУТСКАЯ «РИЦА» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
- В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ ВААК ОБСУДЯТ НАЦИОНАЛЬНУЮ МУЗЫКУ НАРОДА АБАЗА