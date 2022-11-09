В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, которое провел Резо Зантария.