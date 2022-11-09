В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Новости Среда, 09 ноября 2022 18:45
Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, которое провел Резо Зантария.
В связи с острой ситуацией, сложившейся на сегодняшний день в энергетической отрасли страны, по инициативе депутатов в Парламент были приглашены исполняющий обязанности генерального директора РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш и другие представители организации.
Приглашенные подробно рассказали о ремонтных работах на ВЛ «Ачгуара» и первоочередных задачах, которые требуется решить в сфере энергетики.
В ходе заседания обсудили вопросы, связанные с износом распределительных сетей и состоянием материально-технической базы, а также касающиеся роста энергопотребления по причине незаконной добычи криптовалют и сезонной нагрузки, низкой собираемости платы за потребленную электроэнергию, необходимости приобретения приборов энергоучета и др.
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