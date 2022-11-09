В МИД АБХАЗИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в МИД Абхазии состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – с представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

«К сожалению, на протяжении долгих лет нам не удалось добиться подписания такого документа со стороны Тбилиси, который отказывается даже обсуждать этот вопрос. На данном этапе работа в этом направлении зашла в тупик. Нам предлагают обсуждать вопросы совершенно иного порядка, которые не имеют прямого отношения к документу о неприменении силы», – отметил Тужба.

По мнению замминистра, в условиях, когда в регионе сохраняется ситуация напряженности, связанная с военной активностью Грузии, которая не отказывается от претензий на территорию Абхазии, актуальность подписания такого документа только возрастает.

Тужба обратил внимание сопредседателей на проблему свободы передвижения по миру для граждан Абхазии, связанную с рекомендацией Еврокомиссии Европарламенту о непризнании документов, выдаваемых на территории РА Посольством РФ.

«В этом контексте становится актуальным вопрос о признании абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру», – сказал Тужба.

В качестве примеров решения этой проблемы он привел Косово, независимость которого не признают Испания, Греция, Словакия. Тем не менее, правительства этих стран приняли решение проставлять визы в национальных документах Косово, чтобы преодолеть гуманитарный кризис, связанный со свободой передвижения.

«Аналогичная практика должна применятся и в отношении Абхазии. Это очень серьезная и важная для нас проблема, которая требует скорейшего разрешения», – подчеркнул Тужба.

Сопредседатель от ЕС Тойво Клаар отметил, что есть большое количество вопросов для обсуждения. Что касается вопроса непризнания паспортов, то, по его словам, это не направлено против населения Абхазии и связано с политикой РФ.

Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу подчеркнула важность приверженности Абхазии к Женевским дискуссиям и заявила о том, что делается все возможное, чтобы эти встречи были ориентированы на результат. По ее мнению, главное в этом процессе – непосредственное участие и вклад со стороны всех участников дискуссий.

После приветствия Ираклий Тужба сказал, что 56-й раунд Женевских дискуссий не привел к ощутимым результатам. Ключевая задача переговоров – это обеспечение прочных гарантий мира и безопасности для Абхазии. Основой для таких гарантий должен стать документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией.





