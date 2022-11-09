БЕСЛАН ДЖОПУА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ КРЫМА

«Сотрудничеству Абхазии и Крыма вот уже несколько лет. Была создана комиссия для того, чтобы оно проходило согласно плану и охватывало как можно больше сфер жизнедеятельности государства и региона. За четыре заседания ее членам удалось немало. Мы смогли добиться, чтобы в разных отраслях (экономике, образовании, культуре, спорте, туризме) мы были сплочены и нас объединяли совместные идеи. Эти идеи находят отражение в программе, на межведомственном уровне мы стараемся следить за ее исполнением, вносить корректировки или дополнять программу актуальными событиями. Мы намерены продолжать работать в этом направлении, чтобы граждане наших стран ощущали эффект от сотрудничества»,

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сказал Джопуа.