БЕСЛАН ДЖОПУА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ КРЫМА
Новости Среда, 09 ноября 2022 18:53
Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с первым вице-премьером Республики Абхазия – министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа.
Сергей Аксёнов выразил благодарность абхазской стороне за вклад в развитие многолетних двусторонних отношений.
В качестве успешного примера торгово-экономического сотрудничества между двумя республиками глава Крыма привел реализацию крымско-абхазского инвестиционного проекта, благодаря которому в городе-герое Керчи был построен завод по производству рыбной муки и рыбьего жира.
В ходе встречи также обсуждалась совместная деятельность Республики Крым и Республики Абхазия в сферах культуры, спорта и туризма.
В свою очередь Беслан Джопуа выразил надежду на усиление программы мероприятий.
«Сотрудничеству Абхазии и Крыма вот уже несколько лет. Была создана комиссия для того, чтобы оно проходило согласно плану и охватывало как можно больше сфер жизнедеятельности государства и региона. За четыре заседания ее членам удалось немало. Мы смогли добиться, чтобы в разных отраслях (экономике, образовании, культуре, спорте, туризме) мы были сплочены и нас объединяли совместные идеи. Эти идеи находят отражение в программе, на межведомственном уровне мы стараемся следить за ее исполнением, вносить корректировки или дополнять программу актуальными событиями. Мы намерены продолжать работать в этом направлении, чтобы граждане наших стран ощущали эффект от сотрудничества», – сказал Джопуа.
Первый вице-премьер назвал экономическое сотрудничество стратегическим направлением взаимодействия Абхазии Крыма.
«Пусть как можно больше инвестиционных проектов станут доказательством эффективности нашей работы», – сказал Джопуа.
По поручению Сергея Аксёнова делегация Республики Крым примет участие в предстоящем X Российско-Абхазском деловом форуме, посвященном вопросам расширения сотрудничества и развития деловых контактов между российскими и абхазскими предпринимателями.
Во встрече также участвовал заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.
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