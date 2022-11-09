МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ ПОСЛОМ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИИ

Сухум. 9 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба встретился с новым Послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Башаром Джаафари. Встреча прошла в сирийском посольстве в Москве. Инал Ардзинба поздравил господина Джаафари с вступлением в должность в ноябре текущего года.

Стороны обсудили актуальные вопросы абхазо-сирийского межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено формированию механизма консультаций на уровне МИД Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики, Российской Федерации, Республики Южная Осетия. Согласовано начало работы указанного четырёхстороннего механизма на уровне экспертов.



Кроме того, стороны отметили важность расширения и активизации диалога с Исламской Республикой Иран. Отмечена важная роль Ирана в системе обеспечения глобальной безопасности.