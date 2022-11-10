АСЛАН БЖАНИЯ: Я ПРИСЯГАЛ ВСЕМУ НАРОДУ АБХАЗИИ, И СЛУЖУ ЕМУ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с отчетом о работе, проделанной за два с половиной года его президентства. На встречу, которая проходила в конференц-зале Кабинета министров, были приглашены представители районов, научных кругов, различных организаций, СМИ.

«Перед выборами я обещал, что в середине президентского срока отчитаюсь перед гражданами Абхазии о том, чего нашему государству удалось достичь и над чем ещё предстоит поработать. Я выполняю свое обещание», – сказал президент, обращаясь к участникам встречи в своем выступлении глава государства подробно остановился на вопросах энергетики, водоснабжения, образования, культуры и спорта, экономики и инвестиций, туризма, развития инфраструктуры, работы правоохранительных органов, на программе «Жилище» и др.

«Прошло два с половиной года со дня моего вступления в должность. Они не были простыми. Прежде всего потому, что наша страна, как и весь мир, столкнулась эпидемией с неизвестной ранее коронавирусной инфекцией. На преодоление этого кризиса были брошены все наши силы. И я хочу поблагодарить тех, кто помогал бороться за здоровье граждан, – наших врачей, волонтёров, предпринимателей и всех неравнодушных жителей и друзей Абхазии. Мы сумели выстоять и должным образом дать отпор этому невидимому, но очень опасному врагу», – подчеркнул Аслан Бжания.

Президент считает, что «несмотря на связанные с пандемией сложности, мы двигались вперёд. В 2021 году впервые за послевоенные годы перевыполнен планы по доходам государственного бюджета. Имеются все основания быть уверенными, что и в этом году тенденция сохранится.

Увеличившиеся возможности нашего государства, которое в первую очередь должно выполнять свои социальные обязательства перед народом, позволили оказать адресную помощь более чем 8,5 тысячам нуждающихся граждан. На эти цели уже направлено около 700 миллионов рублей, и государство намерено последовательно увеличивать эту сумму.

Глава государства напомнил, что адресную помощь для решения различных жизненных ситуаций получили 7 тысяч граждан, более 1 тыс. граждан получили средства на осуществление безотлагательного лечения, более 450 молодых людей получили возможность обучения благодаря этим средствам.

«Всё это время я чувствовал вашу поддержку. Я всегда открыт для диалога, всегда прислушиваюсь к аргументированной критике и готов обсуждать важные для республики вопросы и варианты их решения с самым широким кругом общественности, в том числе, оппозиционной. Я присягал всему народу Абхазии, и служу ему. Поэтому и слушать я буду всех и намерен взаимодействовать с конструктивно настроенными людьми», – подчеркнул Аслан Бжания.

По словам главы государства в стране ещё много проблем, которые мешают развитию экономики: дефицит высококвалифицированной рабочей силы, проблемы с энергоснабжением, безработица, теневой сектор, ограниченность сбыта продукции.

«Мы работаем, чтобы создать будущее нашим детям, наша страна должна быть комфортным, безопасным и желанным местом для жизни нашего народа. Наш путь – выбраться из стагнации и застоя к развитию. У нас нет никакого права свернуть с выбранного пути. На этом пути мы будем укреплять основы абхазской государственности, хранить и сохранять наши обычаи и традиции. Мы должны быть открыты к тем, кто открыт нам и признаёт нас, кто хочет сотрудничать с нами и строить долговременные, надежные и честные отношения с нашей страной», – констатировал глава государства.