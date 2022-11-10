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Абхазия Информ

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ ЭТО ГОСУДАРСТВО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ДОМОМ ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА

Новости Четверг, 10 ноября 2022 18:54
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РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ ЭТО ГОСУДАРСТВО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ДОМОМ ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим. Об этом на сегодняшней встрече с общественностью заявил президент Аслан Бжания.

«Абхазия остаётся важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Мы естественные союзники и будем делать всё для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием», – подчеркнул президент.

По словам президента, за прошедшие годы нам удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, в здравоохранении и культуре, в сфере обороны и безопасности, в судебной системе, в сфере конституционного законодательства.

«Главное, нам удалось во многих отраслях справиться с негативными тенденциями и подготовить почву для дальнейшего развития», – считает Аслан Бжания. 

Он напомнил, что «Республика Абхазия это государство, являющееся единственным домом для нашего народа». 

«Другого дома у нас нет. Сегодняшние события в мире показывают, насколько важно заниматься обустройством своего дома, своего государства и полагаться на здравый смысл и добрососедские отношения в планировании своего будущего.

В этом смысле важно работать над фундаментальными проблемами, тем, что составляет основу нормальной жизни государства и общества: это дороги и электросети, водоснабжение и иные коммуникации, все то, без чего не может функционировать современное общество. Это все необходимо для повышения благосостояния каждого из нас, и для того, чтобы наше государство могло исполнять свои социальные обязательства перед гражданами», – считает Аслан Бжания.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 18:57

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