ГРАФИК ВЫПЛАТЫ РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ ЗА НОЯБРЬ
Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сбербанк Абхазии утвердил график выплаты российских пенсий гражданам Российской Федерации, проживающим в Абхазии за ноябрь 2022 года. В зависимости от года рождения пенсионеры разделены на три группы.
Выплаты пенсий начнутся с 16 ноября.
16, 17,18 и 21 ноября пенсии начнут выплачивать пенсионерам 1-й группы (до 1950 года рождения включительно);
22,23, 24 и 25 ноября – 2-й группе (c 1951 по – 1956 г.р. включительно)
С 29 ноября пенсии за ноябрь сможет получить 3-я группа (с 1957 г.р. включительно).
Пенсии выдаются во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.
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