ГРАФИК ВЫПЛАТЫ РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ ЗА НОЯБРЬ

Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сбербанк Абхазии утвердил график выплаты российских пенсий гражданам Российской Федерации, проживающим в Абхазии за ноябрь 2022 года. В зависимости от года рождения пенсионеры разделены на три группы.

16, 17,18 и 21 ноября пенсии начнут выплачивать пенсионерам 1-й группы (до 1950 года рождения включительно);

22,23, 24 и 25 ноября – 2-й группе (c 1951 по – 1956 г.р. включительно)

С 29 ноября пенсии за ноябрь сможет получить 3-я группа (с 1957 г.р. включительно).

Пенсии выдаются во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.