 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ

Новости Четверг, 10 ноября 2022 21:30
Оцените материал
(0 голосов)
ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Тяжелоатлет из Абхазии Элкан Гвазава примет участие в первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет, которое пройдет с 11 по 20 ноября в Туле на базе манежа центрального стадиона «Арсенал». В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из России и Белоруссии.

Элкан Гвазава выступит в весовой категории до 61 кг и представит Республику Татарстан.

Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.

Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 21:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД С ДНЕМ МИЛИЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.