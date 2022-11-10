ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Тяжелоатлет из Абхазии Элкан Гвазава примет участие в первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет, которое пройдет с 11 по 20 ноября в Туле на базе манежа центрального стадиона «Арсенал». В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из России и Белоруссии.
Элкан Гвазава выступит в весовой категории до 61 кг и представит Республику Татарстан.
Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.
Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.
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