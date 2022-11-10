Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Тяжелоатлет из Абхазии Элкан Гвазава примет участие в первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет, которое пройдет с 11 по 20 ноября в Туле на базе манежа центрального стадиона «Арсенал». В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из России и Белоруссии.