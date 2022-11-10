ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД С ДНЕМ МИЛИЦИИ
Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил коллектив МВД с профессиональным праздником – Днем милиции. В поздравлении говорится:
Руководству и личному составу Министерства внутренних дел Республики Абхазия
Уважаемые коллеги,
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем милиции.
Органы внутренних дел Абхазии – это сплав традиций, профессионализма, служения обществу и государству, выработанный многими поколениями сотрудников министерства.
Вместе с вами мы гордимся именами абхазских милиционеров, посвятивших свои жизни особой профессии.
Ваши товарищи погибали на службе, не щадили себя в период Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы.
Сегодня в министерстве внутренних дел работает много молодых сотрудников, в том числе гражданские служащие, пришедших на смену ветеранам. Наряду с качественной специальной подготовкой, стремлением к постоянному повышению квалификации очень важно перенять бесценный опыт предшественников – в оперативной работе, организации дознания и следствия,
Обеспечении безопасности на дорогах, защите законных прав граждан. От этого напрямую зависит результативность вашей деятельности, а в конечном итоге – оценка гражданами страны работы всей системы органов внутренних дел.
Желаю вам успехов в службе и общественного уважения.
Александр Анкваб
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