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Абхазия Информ

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД С ДНЕМ МИЛИЦИИ

Новости Четверг, 10 ноября 2022 21:23
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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ МВД С ДНЕМ МИЛИЦИИ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил коллектив МВД с профессиональным праздником – Днем милиции. В поздравлении говорится:

Руководству и личному составу Министерства внутренних дел Республики Абхазия

Уважаемые коллеги,

поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем милиции.

Органы внутренних дел Абхазии – это сплав традиций, профессионализма, служения обществу и государству, выработанный многими поколениями сотрудников министерства.

Вместе с вами мы гордимся именами абхазских милиционеров, посвятивших свои жизни особой профессии.

Ваши товарищи погибали на службе, не щадили себя в период Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы.

Сегодня в министерстве внутренних дел работает много молодых сотрудников, в том числе гражданские служащие, пришедших на смену ветеранам. Наряду с качественной специальной подготовкой, стремлением к постоянному повышению квалификации очень важно перенять бесценный опыт предшественников – в оперативной работе, организации дознания и следствия,

Обеспечении безопасности на дорогах, защите законных прав граждан. От этого напрямую зависит результативность вашей деятельности, а в конечном итоге – оценка гражданами страны работы всей системы органов внутренних дел.

Желаю вам успехов в службе и общественного уважения.

Александр Анкваб

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 21:29

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