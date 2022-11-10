МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ
Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба доложил премьер-министру Александру Анкваб об итогах рабочей поездки в Москву. Представители Минздрава Абхазии приняли участие в мероприятиях, посвященных 100-летию санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
На встрече Эдуарда Бутба с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой были обсуждены мероприятия, которые реализуются в рамках подписанного недавно двустороннего соглашения о сотрудничестве.
В ходе рабочей поездки министра состоялась встреча с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко.
Достигнуто взаимопонимание по вопросам содействия в улучшении работы кардиологической службы Абхазии: российские профильные специалисты проведут аудит технических возможностей и кадрового потенциала службы, совместно с абхазскими коллегами определят маршрутизацию оказания помощи в условиях стационара страдающим сердечными заболеваниями.
Премьер-министр поручил Эдуарду Бутба поддерживать интенсивность профессиональных контактов с российскими коллегами и четко придерживаться договоренностей в реализации совместных мероприятий в сфере здравоохранения.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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