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Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ

Новости Четверг, 10 ноября 2022 21:15
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба доложил премьер-министру Александру Анкваб об итогах рабочей поездки в Москву. Представители Минздрава Абхазии приняли участие в мероприятиях, посвященных 100-летию санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

На встрече Эдуарда Бутба с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой были обсуждены мероприятия, которые реализуются в рамках подписанного недавно двустороннего соглашения о сотрудничестве.


В ходе рабочей поездки министра состоялась встреча с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко.

Достигнуто взаимопонимание по вопросам содействия в улучшении работы кардиологической службы Абхазии: российские профильные специалисты проведут аудит технических возможностей и кадрового потенциала службы, совместно с абхазскими коллегами определят маршрутизацию оказания помощи в условиях стационара страдающим сердечными заболеваниями.

Премьер-министр поручил Эдуарду Бутба поддерживать интенсивность профессиональных контактов с российскими коллегами и четко придерживаться договоренностей в реализации совместных мероприятий в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 21:20

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