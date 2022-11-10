ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОДОБРИЛО РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ 2022-2025

«Одно из главных условий реализации программы – гармонизация законодательства Абхазии с российским. В первую очередь это важно для российского бизнеса. Пакет законопроектов по защите прав инвесторов уже находится на рассмотрении Парламента Республики Абхазия», – подчеркнул Максим Решетников.



В целом на реализацию соглашения в ближайшие три года потребуется более 22 млрд рублей. Часть средств, в размере 15,4 млрд руб., будет выделена из бюджета России, оставшиеся 6,7 млрд руб. – из резервного фонда. Основная часть средств пойдет на модернизацию энергосистемы республики, повышение зарплат бюджетникам и поддержку ключевых отраслей экономики: сельского хозяйства, промышленной переработки и туризма. В рамках реализации программы предприятия малого бизнеса смогут получить от государства льготные кредиты и субсидии, появится возможность возместить затраты на российское оборудование.



Напомним, соглашение было подписано в августе нынешнего года. В настоящий момент законопроект о ратификации соглашения находится на рассмотрении в Администрации Президента Абхазии.



С российской стороны документ прошел согласование во всех профильных ведомствах: в Министерстве финансов, Министерстве труда и социальной защиты, в Министерстве промышленности и торговли, в Министерстве сельского хозяйства и Министерстве здравоохранения, в Федеральной службе безопасности и Министерстве внутренних дел.



Соглашение вступит в силу после его ратификации и обмена нотами между МИДами двух стран. Ожидается, что это произойдет в декабре нынешнего года.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.