 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОДОБРИЛО РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ 2022-2025

Новости Четверг, 10 ноября 2022 21:13
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОДОБРИЛО РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ 2022-2025

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр экономического развития России Максим Решетников в четверг, 10 ноября, представил на заседании Правительства РФ проект федерального закона о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о поддержке реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.

Проект был единогласно поддержан всеми членами правительства.

«Одно из главных условий реализации программы – гармонизация законодательства Абхазии с российским. В первую очередь это важно для российского бизнеса. Пакет законопроектов по защите прав инвесторов уже находится на рассмотрении Парламента Республики Абхазия», – подчеркнул Максим Решетников.

В целом на реализацию соглашения в ближайшие три года потребуется более 22 млрд рублей. Часть средств, в размере 15,4 млрд руб., будет выделена из бюджета России, оставшиеся 6,7 млрд руб. – из резервного фонда. Основная часть средств пойдет на модернизацию энергосистемы республики, повышение зарплат бюджетникам и поддержку ключевых отраслей экономики: сельского хозяйства, промышленной переработки и туризма. В рамках реализации программы предприятия малого бизнеса смогут получить от государства льготные кредиты и субсидии, появится возможность возместить затраты на российское оборудование.

Напомним, соглашение было подписано в августе нынешнего года. В настоящий момент законопроект о ратификации соглашения находится на рассмотрении в Администрации Президента Абхазии.

С российской стороны документ прошел согласование во всех профильных ведомствах: в Министерстве финансов, Министерстве труда и социальной защиты, в Министерстве промышленности и торговли, в Министерстве сельского хозяйства и Министерстве здравоохранения, в Федеральной службе безопасности и Министерстве внутренних дел.

Соглашение вступит в силу после его ратификации и обмена нотами между МИДами двух стран. Ожидается, что это произойдет в декабре нынешнего года.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 21:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПИАНИСТ ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.