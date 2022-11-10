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Абхазия Информ

ПИАНИСТ ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 10 ноября 2022 21:09
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ПИАНИСТ ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. 18 ноября в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба выступит пианист Дмитрий Маслеев – победитель XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2015 году.

Начало в 19:00. Вход свободный.

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Дмитрий Маслеев родился в 1988 году в Улан-Удэ. В 2011-м окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс Михаила Петухова), в 2014–2015 годах стажировался в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия).

Лауреат Международного конкурса пианистов им. Адилии Алиевой (Гайар, Франция, 2010; I премия), Международного конкурса пианистов «Рим» (2011; приз «Шопен»), Международного конкурса пианистов им. Антонио Наполитано (Салерно, Италия, 2013; I премия), Всероссийского музыкального конкурса (2014; III премия). В 2015 году завоевал I премию и золотую медаль на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского, после чего начал сотрудничать с известными оркестрами по всему миру. Лауреат Государственной премии Республики Бурятия (2015). В январе 2017-го дебютировал в нью-йоркском Карнеги-холле.

С 2015 года солист Московской государственной академической филармонии.

Активно гастролирует в городах Германии и Франции. Неоднократно выступал в мюнхенском центре Гаштайг и Парижской филармонии; сотрудничал с Мюнхенским симфоническим оркестром и Симфоническим оркестром Берлинского радио. Давал сольные концерты в Парижской филармонии и музее Фонда Louis Vuitton, гастролировал с Филармоническим оркестром Радио Франции под управлением Микко Франка по странам Азии, участвовал в фестивалях в Люцерне, Монтрё, Вербье, Ла-Рок-д’Антероне, Бове, Рейнгау, Бад-Киссингене, Руре, Мекленбурге – Передней Померании, фестивалях «Звезды белых ночей» и «Лики современного пианизма», выступал в Венском концертхаусе с Венским камерным оркестром, в лондонском Кадоган-холле, амстердамском Консертгебау, генуэзском Театре Карло Феличе, Концертном зале Мариинского театра, Большом зале Московской консерватории и на многих других площадках.

В октябре 2017 года фирма «Мелодия» выпустила первый сольный альбом пианиста – с сочинениями Доменико Скарлатти, Прокофьева и Шостаковича.

Диск попал в чарты Spotify Top Classical и получил премию Немецкой ассоциации критиков в области звукозаписи. В декабре 2019 года «Мелодия» выпустила новый альбом артиста – Rapid Movement («Быстрое движение») – с Фортепианным концертом № 1 Шостаковича, Сюитой для фортепиано с оркестром Александра Цфасмана и Фортепианным концертом № 2 Николая Капустина.

Проект «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», нацеленный на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры, призван способствовать дальнейшему сохранению истинных ценностей и культурного наследия между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Абхазия. Организатор гастролей – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 21:12

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