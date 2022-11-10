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Абхазия Информ

БИГ-БЕНД ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 10 ноября 2022 21:07
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БИГ-БЕНД ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» 19 ноября, в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба выступит Краснодарский биг-бенд Георгия Гараняна.

Биг-бенд один из самых ярких джазовых коллективов России, созданный Георгием Гараняном. Это постоянно концертирующий оркестр, имеющий собственный репертуар,регулярные абонементы и собственный ежегодный джаз-фестиваль JJ-JAZZ. Творческая индивидуальность, широкая стилистическая палитра и высокий исполнительский уровень позволяют оркестру быть заметной фигурой в мировом джазовом сообществе.

Проект «Культурные сезоны Россия – Абхазия», стартовавший в 2010 году при

поддержке министерств культуры РФ и Абхазии направлен на укрепление культурных связей между двумя странами.

Билеты в кассе филармонии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 21:08

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