АСЛАН БЖАНИЯ: ПОКА Я ЯВЛЯЮСЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, ИСПОЛНЯЮ ФУНКЦИЮ ГАРАНТА ЕЕ КОНСТИТУЦИИ, НИКАКОЙ РЕЧИ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ ИДТИ НЕ МОЖЕТ

«Отрадно, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к нашей стране. У нас два морских порта, есть транзитные возможности, сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт», – констатировал Аслан Бжания.

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Безопасность – это основа развития и важнейшая составляющая инвестиционного климата! Об этом на встрече с общественностью заявил глава государства.

Крупные инвестиционные проекты реализованы во многих районах Абхазии, также открыт ряд туристических объектов, это стало возможным благодаря частным инвестициям. Это значит, что в нашу страну и наше будущее верят.

Говоря об экономике президент поднял тему необходимости привлечения инвестиций. Он отметил важность положительного опыта реализованного инвестпроекта с иностранным капиталом в Очамчырском районе. Речь идет о туристическом комплексе «Тамыш Village». Комплекс был построен на заросшем ольхой тамышском побережье, куда были проведены все коммуникации, дорога, связь и электричество. В короткий срок построено 150 коттеджей - 600 койко-мест. Создано более 150 рабочих мест, из них 140 рабочих мест это граждане Абхазии, средняя заработная плата составляет 32000 рублей. Сумма инвестиций в этот комплекс составила 391,2 млн рублей. Объем налоговых поступлений составил более 12 млн. рублей.

География успешного опыта инвестиций не ограничивается одним только Тамышом. В Очамчыре идет активное восстановление заброшенного более 40 лет объекта, объем инвестиций составил несколько сотен миллионов рублей, будет создано более 100 рабочих мест, ввод в эксплуатацию планируется летом 2023 г.

В Сухуме введен в эксплуатацию Гранд-Отель «Сухум» на 42 номера, стоимость 247,5 млн рублей, в Сухумском районе введен в эксплуатацию глэмпинг «Гаруда» на 100 койко-мест, стоимость проекта составила 75 млн рублей. В Гудауте введена в эксплуатацию гостиница «Россия» на 350 номеров и 700 койко-мест, в Гудаутском районе построена гостиница «Апсны» на 200 номеров и 400 койко-мест. В Гагре за отчетный период построено 20 объектов общей стоимостью 5,2 млрд рублей. Среди них комплекс «Напра-Холидей» стоимостью 400 млн рублей, Спа-отель «Напра» стоимостью порядка 300 млн рублей, отель «Сокол» стоимостью порядка 150 млн рублей и другие. Создано более 400 новых рабочих мест.

Влияние инвестиций на доходы государства можно проиллюстрировать данными по платежам от крупнейших налогоплательщиков в государственный бюджет. Так, если в 2020 г. из 2,6 млрд рублей 944 млн составляли компании с участием иностранного капитала, то в 2021 г. из 1,9 млрд рублей – 753 млн рублей, а в 2022 из 2,1 млрд рублей доля компаний с участием иностранного капитала составила 807 млн рублей.

«Мы должны понимать, что все доходы от инвестиций являются фундаментом тех социальных программ, которые реализуются сейчас и намечены на ближайшие годы. Эти доходы прямо отражаются в возможностях нашего государства строить и ремонтировать школы и больницы, кормить, одевать, учить и развивать наших детей», – считает Аслан Бжания.

Хочу отдельно подчеркнуть, что иностранные инвестиции, это вовсе не значит продажа земли или неотчуждаемой собственности народа Республики Абхазия. «Пока я являюсь Президентом Республики Абхазия, исполняю функцию гаранта ее Конституции, никакой речи о продаже земли идти не может. Вся моя деятельность направлена на развитие нашей Родины, на формирование ее будущего, в котором предстоит жить нашим детям. Другого пути у нас нет!» – заявил президент.