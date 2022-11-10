ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ АБХАЗИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УВЕЛИЧЕН НА 30%

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Туризм является одной из важнейших основ нашей экономики, считает президент Абхазии Аслан Бжания. По показателям в этой области видно, что если в 2020 г. в республике было всего 420 объектов размещения, санатории, пансионаты, дома отдыха, гостиницы, гостевые дома, то в 2022 году их количество выросло до 788 объектов. Если в 2020 г. страна располагала 28072 койко-местами в объектах размещения туристов, то в текущем – 39323 койко-местами.

«Хочу отметить, что речь идет исключительно о зарегистрированных по приезду туристах, в этой статистике не отмечены так называемые «дикие» туристы, то есть проживающие в частных домах без регистрации. Такой рост обусловлен прежде всего выводом из тени множества объектов размещения и постановки их на налоговый учет», – подчеркнул президент.

Общее количество зарегистрированных предпринимателей – 18796, а рост их количества за период с 2020 по 2022 составил 4593. Именно столько новых субъектов предпринимательской деятельности появилось за неполных два с половиной года, и речь идет о новые налогоплательщиках, приносящих прямой доход государству и создающих новые рабочие места для граждан Республики Абхазия.

С 2020 года, когда планировалось поступление налогов в размере 2,8 млрд рублей, фактически было собрано 2,5 млрд рублей. В 2021 году при плане более 2,9 млрд рублей было собрано 3,4 млрд рублей, план был перевыполнен. В текущем 2022 году при плане 3,4 млрд рублей прогноз сборов на конец года составляет более чем 4,1 млрд рублей. Это то, что удалось сделать путем простого улучшения собираемости налогов без введения каких-либо новых платежей, сборов и без увеличения налоговых ставок.

Увеличение собираемости по таможенным платежам и сборам можно проиллюстрировать итогами работы и Государственной таможенной службы. В 2020 г. при плане 2,1 млрд рублей фактические показатели составили 1,8 млрд рублей. Уже на следующий, 2021 год при плане 2,1 млрд рублей сборы составили более чем 2,5 млрд рублей. За 10 месяцев 2022 года при плане 2,3 млрд рублей прогноз начислений таможенных платежей на конец года составляет более чем 2,7 миллиарда рублей.

В нашей стране существовали достаточно крупные предприятия, десятилетиями не плативших ни одного рубля в виде налогов. В настоящее время они поставлены на налоговый учет. Платят и будут платить: работа в этом направлении будет продолжена.

«Таким образом налицо увеличение налоговых и таможенных поступлений. Завершение года покажет окончательные, и мы уверены, обнадеживающие результаты. Приведенные данные по налогам и таможенным сборам наглядно демонстрируют, что при разумном планировании и гибком подходе к собираемости можно достичь существенных результатов в области пополнения государственных доходов своими силами. И это далеко еще не предел наших возможностей», – считает Аслан Бжания.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, Кабинетом Министров Республики Абхазия утверждена государственная целевая программа с объемом бюджетного финансирования 50 млн. руб., направленная на софинансирование расходов малого и среднего бизнеса. Предполагается поддержка следующих отраслей – туризм, перерабатывающая промышленность, народный промысел, общественное питание.

Для дальнейшего укрепления курса на социально-экономического развитие нашего государства Указом Президента Республики Абхазия 22 декабря 2021 г. была утверждена Государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022–2025 годы».

В программе обозначены целевые показатели к которым мы должны прийти по итогам 2025 г. Прежде всего это поэтапное увеличение средней заработной платы по экономике. Также, ВВП страны должен увеличиться на 20% по отношению к показателям текущего, 2022 года. Государственный бюджет Республики Абхазия должен быть увеличен на 30% и собственные доходы в нем должны быть увеличены до 8 млрд рублей.