Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Государством проводится планомерная работа по обеспечению охраны общественного порядка, организации предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения безопасности дорожного движения и других видов правонарушений. Об этом на встрече с общественностью сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

Он отметил, что рост раскрываемости как преступлений общеуголовной направленности, так и тяжких и особо тяжких преступлений. А такие тяжкие преступления, как похищение людей с целью выкупа больше не являются частью нашей повседневной жизни. Резко сократилось и количество разбоев, и грабежей.

«Государственные служащие не являются неприкосновенными лицами с иммунитетом от преследования за превышение должностных полномочий, в том числе – в корыстных целях. Доказательством этому является уголовное преследование некоторых теперь уже бывших министров и руководителей государственных компаний и учреждений. Закон в нашей стране един для всех! Для качественного изменения ситуации в деле противодействия коррупции необходимо внести изменения в часть нормативных правовых актов Республики Абхазия, соответствующие законопроекты направлены в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в сентябре 2021 г.», – сообщил глава государства.

Отдельно он остановился на вопросе обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2019 г. в Абхазии было 42044 зарегистрированных автомобиля, и это без учета находящихся в стране иностранных транспортных средств, то в настоящее время это количество составляет 68847 автомобилей. Налицо существенное увеличение дорожной нагрузки. При этом, за 10 месяцев текущего года в ДТП погибло 56 человек, так же, как и в 2019 году. При расчете коэффициента летальности от дорожной нагрузки наблюдается сокращение относительного числа смертей в ДТП на 1000 автомобилей: 1,33 в 2019 г. и 0,81 по состоянию на ноябрь 2022 г. Но при этом фактическая смертность на дорогах не изменилась.

«Снижение относительного количества погибших не должно вводить нас в заблуждение, за данными коэффициентов – увеличение количества автомобилей, а возросшая дорожная нагрузка выплеснулась в увеличение дорожно-транспортных происшествий на республиканской трассе. Несмотря на проведенную большую работу – а за отчетный период сотрудниками ГАИ выявлено 69 тысяч 821 правонарушений, принятых мер для радикального перелома этой тенденции оказалось недостаточно», – считает Аслан Бжания.

Наибольшее количество ДТП, по его словам, происходит в ночное время, демографические характеристики основных виновников ДТП таковы: это водители возрастом от 20 до 40 лет, 75% из которых абхазской национальности. Автомобили с задним приводом и автомобили с правым рулем возглавляют этот ужасный рейтинг. Исходя из видов дорожно-транспортных происшествий, основными их причинами по-прежнему остаются выезд на полосу встречного движения, превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии.

«Мы наблюдаем возросшее количество аварий на республиканской трассе Псоу-Ингур, надо полагать, так сказывается общий рост количества автомобилей и отсутствие освещения в ночное время, что побуждает нас решать и этот вопрос как в настоящее время – осветительные фонари уже установлены на участке Очамчыра-Кодор, и в ближайшей перспективе – до Сухума, кроме того в планах капитальный ремонт осветительных фонарей от Сухума до Псоу», – сообщил Аслан Бжания.

Именно поэтому президентом было принято решение об ужесточении санкций за несоблюдение правил дорожного движения.

«Нашей целью является бескомпромиссная борьба с самым непредсказуемым и опасным видом нарушения ПДД – вождением в нетрезвом виде и вождение на большой скорости», – заявил президент.

Если сейчас за вождение в нетрезвом виде полагается штраф размером 200 МРОТ, а неуплата штрафа в тридцатидневный срок приводит к лишению прав на срок 1 год, то теперь глава государства предлагает ужесточить данную меру, и вместе с уплатой штрафа сразу лишать прав нетрезвых водителей сроком на 6 месяцев, а при неуплате штрафа в месячный срок, лишать прав на 1 год. За управление транспортными средствами лицами, лишенными прав – вместо штрафа, как это практикуется сейчас, будет административный арест на срок 5 суток и увеличение срока лишения прав на один год.

Точно так же будут ужесточены меры за невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – это арест сроком на 15 суток с лишением прав на срок 6 мес. То же деяние, совершенное повторно в течение года – арест сроком на 30 суток с лишением прав на 1 год.

«Эти, и другие меры будут вводиться нами в ответ на злостное нарушение правил дорожного движения совершенно определенной категорией водителей. Также будут ужесточены меры за выезд на полосу встречного движения, движения на запрещающие знаки и за нарушения скоростного режима. Будут предусмотрены и иные методы контроля безопасности дорожного движения, в том числе – инженерно-технические, и дистанционные. В настоящее время по моему поручению в МВД разработан проект Программы по созданию единой системы фото-видеофиксации правонарушений», – сказал Аслан Бжания.

В целях улучшения ситуации в области дорожно-транспортной безопасности, была создана целевая программа организации системы фото-видеофиксации на дорогах Абхазии. Целью программы является предупреждение и профилактика нарушений правил дорожного движения. Планируется установка 80 стационарных и 15 передвижных комплексов фиксации правонарушений на республиканской трассе и городских дорогах Абхазии. В сочетании с улучшением дорожной инфраструктуры, ремонтом и монтажом придорожного освещения и иных мероприятий, от реализации проекта ожидается перелом этой негативной тенденции. В настоящее время проект рассматривается в правительстве. На разработку и внедрение системы предусмотрено 203,7 млн рублей.



Государством предприняты меры по улучшению материального обеспечения сотрудников органов внутренних дел. В частности, с середины 2020 г. по настоящее время среднее увеличение заработной платы в МВД РА составило 70 %. За отчетный период нами было приобретено 144 автомобиля для нужд органов внутренних дел на сумму 126,7 млн рублей. Еще 12 специализированных автомобилей ожидаются к концу нынешнего года, на их приобретение выделено 12,6 млн рублей. Для снаряжения сотрудников министерства вещевым довольствием было приобретено вещевое имущество общей стоимостью 21,4 млн рублей.

Также были приобретены специализированные технические средства на сумму 18,9 млн рублей. Средства радиосвязи обошлись в 10,4 млн рублей. Итого на оснащение личного состава органов внутренних дел было выделено свыше 190 млн рублей за отчетный период.

«Мы будем планомерно улучшать материально-техническое снабжение органов правопорядка, приложив все усилия для увеличения эффективности их работы», – констатировал Аслан Бжания.