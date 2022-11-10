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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – ВАЖНЕЙШИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ, ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Новости Четверг, 10 ноября 2022 20:30
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АСЛАН БЖАНИЯ: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – ВАЖНЕЙШИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ, ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Говоря об инфраструктуре, президент Абхазии Аслан Бжания обратил внимание участников встречи на транспортные коммуникации, среди которых помимо автомобильных дорог важнейшую роль для нашей страны имеет железнодорожное, морское и авиасообщение. Что касается абхазской железной дороге, то он сообщил, что государство последовательно решает вопрос ее содержания в надлежащем состоянии, для обеспечения стабильных пассажирских и грузовы  перевозок.

Наряду с проведенными работами по текущему содержанию путевого хозяйства РУП «Абхазская железная дорога» постоянно выполняет работы капитального характера, без которых невозможно обеспечить безопасность движения пассажирских и грузовых поездов, а также увеличить пропускную способность железной дороги. Эти работы были реализованы на сумму порядка 96,3 млн рублей, при этом доходы РУП «Абхазская железная дорога» в 2019 г. составили 94,8 млн рублей, а за 10 месяцев текущего года текущего года составили 187,6 млн рублей. При этом, граждане и гости Абхазии обратили внимание на регулярные рейсы поездов пассажирского сообщения, увеличение количества их маршрутов.

В области морского сообщения для увеличения транзитных возможностей и грузопотока были проведены соответствующие мероприятия в морских портах. В результате дноуглубительных работ в акватории Очамчырского порта, появилась возможность принимать крупнотоннажные суда водоизмещением до 13000 тонн. Ранее Очамчырский порт мог принимать суда дедвейтом не более 3000 тонн.

В результате предпринятых действий объём перевалки навалочных грузов через Северный причал Очамчырского порта увеличился в разы. Также завершены работы по проектированию удлинения северного причала Очамчырского порта. Общая длина причального фронта северного причала составит 195 метров. Удлинение причала позволит осуществлять одновременную обработку нескольких судов, а это – дополнительные доходы государства и увеличение налоговых отчислений.

По мнению Аслана Бжания, развитие портовой инфраструктуры привело к созданию основы для промышленного кластера в зоне Очамчырского порта – в настоящее время там завершено строительство контейнерной площадки, введен в эксплуатацию завод по производству сухих строительных смесей за счет средств частных инвесторов.

Также создаются условия для пассажирского морского сообщения. Обеспечены условия безопасного захода и швартовки, обработки пассажирских судов пассажирского терминала морского порта Сухум. Пассажирский терминал способен принимать суда с осадкой до 7.7 метров. Созданы условия для осуществления государственного контроля судов, пассажиров, багажа, обеспечения транспортной безопасности терминала.

В целях восстановления авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы, которые будут завершены в 2023 г., после чего будет начато строительство аэропорта.

Завершая разговор об инфраструктурных проектах, Аслан Бжания отметил, что идет работа по разработке генеральной схемы газификации Республики Абхазия.

«Природный газ – важнейший альтернативный электрическому, источник энергии. Газоснабжение Республики Абхазия является еще одним способом снизить нагрузку на электроэнергетическую систему страны, и повысить ее энергетическую безопасность», – считает президент.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 20:34

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