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Абхазия Информ

О ГОСПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЕ» И ПЕНСИЯХ

Новости Четверг, 10 ноября 2022 20:27
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О ГОСПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЕ» И ПЕНСИЯХ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. На встрече с общественностью глава государства Аслан Бжания отметил значимость госпрограммы «Жилье» по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Было одобрено 50 заявлений граждан по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилья. Из них: 9 инвалидов I группы, в том числе и инвалиды войны, семьи, 21 семья с детьми-инвалидами, 20 многодетных семей.

В 2022 году одобрено 47 заявлений граждан, из них: 14 инвалидов I группы, в том числе и инвалиды войны, 16 семей с детьми-инвалидами, 14 многодетных семей, причем речь идет о семьях с 5 и более детьми, две семьи погибших на войне и один сирота.

«Республика Абхазия не располагает значительными средствами для повсеместного удовлетворения спроса на жилище для всех нуждающихся, но мы ведем планомерную работу по обеспечению жилища наиболее уязвимых и пострадавших от войны группам населения. Как выяснилось, своего жилья в Абхазии не имела семья погибшего героя войны Г. Карданова, в настоящее время этот вопрос решен. Уже 97 семей получили жилье за истекшие два года. На эти цели из республиканского бюджета за 2021-2022 г. было выделено 80 млн рублей», – сообщил президент.

Он также напомнил, что в 2020 и в 2021 годах увеличились размеры доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров, не являющимся получателями пенсии иностранного государства. Так, в два раза увеличились пенсии инвалидам в возрасте до 16 лет и инвалидам I и II групп. В 2,5 раза увеличились пенсии по возрасту, за выслугу лет и инвалидам других категорий. В четыре раза увеличились пенсии шахтерам, а также гражданам, имеющим почетное звание «Народный» и «Заслуженный».

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 20:30

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