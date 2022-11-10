ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Мы не имеем права оставлять без внимания нашу культуру, традиции и наследие наших предшественников. Именно поэтому нами были установлены целевые значения повышенной заработной платы основных категорий работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Также, в числе важнейших объектов, которые нуждаются в восстановлении, были обозначены дома культуры, музеи и иные учреждения образования, культуры и спорта. Об этом на встрече с общественностью заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

Произведен текущий ремонт в здании Гудаутского Дома культуры им. Р. Дасания. Там же, в Гудауте, отремонтирован Государственный музей имени Сергея Платоновича Дбар.

«Убежден, что один из важнейших музеев Абхазии – дом-музей Нестора Лакоба, должен был быть восстановлен в числе первых, и мы изыскали возможность для его ремонта. Стоимость контракта на осуществление этой работы составила 12,2 млн рублей», – сообщил глава государства.

Он подчеркнул важность восстановления именно этого музея: мы должны помнить и понимать, что современная государственность Абхазии начиналась с Конституции ССР Абхазии 1925 года, в которой впервые в современной истории был обозначен суверенитет государства Абхазия «с осуществлением государственной власти на всей территории самостоятельно и независимо от другой власти».

«И в этом несомненная заслуга Нестора Аполлоновича Лакоба. Наш долг, как продолжателей и наследников, сохранить память об этом периоде нашей истории и о выдающемся сыне абхазского народа, и восстановить простоявший в разрухе более 30 лет музей», – считает Аслан Бжания.

В рамках подготовки к 30-й годовщине Победы народа Абхазии в Отечественной войне, проведены ремонтные работы в Государственном музее Боевой славы им. В. Г. Ардзинба.

Отремонтирована кровля в доме-музее основателя абхазской литературы Д. И. Гулиа и в Государственной Филармонии. В помещении Госансамбля песни и танца Абхазии был произведен капитальный ремонт на сумму 11,5 млн рублей. Кроме того, был произведен ремонт в Сухумском музыкальном училище на 5,7 млн рублей. В селе Члоу был отремонтирован дом-музей выдающегося абхазского писателя, поэта и государственного деятеля Баграта Шинкуба, обустроена могила писателя Даура Зантария в селе Тамыш.

В Гагре было завершено благоустройство Приморского парка, отремонтирована Колоннада – один из символов города. На ремонт было выделено 6,1 млн рублей, на благоустройство набережной Приморского парка 13,5 млн рублей, еще 4,2 млн были выделены на освещение одной из главных улиц города – Абазгаа, в 21,8 млн рублей обошлось благоустройство пешеходных зон вдоль этой улицы, также были благоустроены пешеходные зоны и тротуары в Пицунде – на это было выделено 3,3 млн рублей.

По словам Аслана Бжания, развитию физической культуры и спорта Абхазии уделяется соответствующие внимание: был сделан капитальный ремонт теннисных кортов, стоимостью 7 млн рублей, построен мини-стадион в селе Дурипш Гудаутского района Абхазии стоимостью 4,8 млн рублей, возобновлен Чемпионат Абхазии по футболу, оказывается материальная поддержка профессиональных спортсменов. Обустраиваются футбольные поля, спортивные залы, после более чем тридцатилетнего перерыва введен в эксплуатацию Сухумский плавательный бассейн.

«Все эти объекты были отремонтированы и построены за прошедшие два с половиной года. Дополнительные доходы в бюджет от инвестиционных проектов дали возможность закладывать основы для дальнейшей реализации социальных обязательств государства перед народом Республики Абхазия», – констатировал президент.