Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Несмотря на сложности государство уделяет внимание системе образования нашей страны. За истекший период был проведен текущий ремонт в сельских школы в Джырхуа, Лыхны, Дурипше, Приморском и в Гудаутской школе №3. Также отремонтированы Гагрская школа №1, школа-интернат в Очамчыре, и средняя школа в Члоу. Произведен ремонт в детсадах Нового Афона и Пицунды. Об этом на встрече с общественностью заявил Аслан Бжания.

Говоря о школах, он отметил неоценимый вклад российской госкорпорации «Росатом», которая помогла открыть специализированные атомклассы в двух пицундских школах, а также в школах Сухума, Тамыша и Ткуарчала. По мнению президента, это поможет детям в городах и селах Абхазии освоить современные технологии. На эти цели корпорацией было выделено порядка 32 млн рублей.

Аслан Бжания отдельно поблагодарил нашего земляка Джумбера Ткебучава, благодаря которому стала возможной реализация этих проектов.

По словам президента, учащиеся школ Абхазии за это время были бесплатно обеспечены 195 тысячами новых учебников на сумму 82 млн рублей. В самом министерстве уже более 90% документооборота переведено на государственный язык.

«Результаты перечисленных работ мы увидим в самом ближайшем времени – в возросшем уровне подготовки наших учащихся, в развитии системы образования и государственного языка. Хочется остановиться на этом аспекте: опыт успешного внедрения документооборота на государственном языке должен быть масштабирован в центральных и иных органах государственной власти Республики Абхазия. Использование абхазского языка в государственном документообороте – еще одна гарантия сохранения нашего языка, идентичности и культурного наследия», – считает Аслан Бжания.