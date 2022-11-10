 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ – ЕЩЕ ОДНА ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ НАШЕГО ЯЗЫКА, ИДЕНТИЧНОСТИ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Новости Четверг, 10 ноября 2022 20:16
Оцените материал
(0 голосов)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ – ЕЩЕ ОДНА ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ НАШЕГО ЯЗЫКА, ИДЕНТИЧНОСТИ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Несмотря на сложности государство уделяет внимание системе образования нашей страны. За истекший период был проведен текущий ремонт в сельских школы в Джырхуа, Лыхны, Дурипше, Приморском и в Гудаутской школе №3. Также отремонтированы Гагрская школа №1, школа-интернат в Очамчыре, и средняя школа в Члоу. Произведен ремонт в детсадах Нового Афона и Пицунды. Об этом на встрече с общественностью заявил Аслан Бжания.

Говоря о школах, он отметил неоценимый вклад российской госкорпорации «Росатом», которая помогла открыть специализированные атомклассы в двух пицундских школах, а также в школах Сухума, Тамыша и Ткуарчала. По мнению президента, это поможет детям в городах и селах Абхазии освоить современные технологии. На эти цели корпорацией было выделено порядка 32 млн рублей.

Аслан Бжания отдельно поблагодарил нашего земляка Джумбера Ткебучава, благодаря которому стала возможной реализация этих проектов.

По словам президента, учащиеся школ Абхазии за это время были бесплатно обеспечены 195 тысячами новых учебников на сумму 82 млн рублей. В самом министерстве уже более 90% документооборота переведено на государственный язык.

«Результаты перечисленных работ мы увидим в самом ближайшем времени – в возросшем уровне подготовки наших учащихся, в развитии системы образования и государственного языка. Хочется остановиться на этом аспекте: опыт успешного внедрения документооборота на государственном языке должен быть масштабирован в центральных и иных органах государственной власти Республики Абхазия. Использование абхазского языка в государственном документообороте – еще одна гарантия сохранения нашего языка, идентичности и культурного наследия», – считает Аслан Бжания.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 20:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ: МЫ СПРАВИЛИСЬ С ЭПИДЕМИЕЙ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.