АСЛАН БЖАНИЯ: МЫ СПРАВИЛИСЬ С ЭПИДЕМИЕЙ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Впервые в современной истории наша страна столкнулась с глобальной инфекционной эпидемией. И на борьбу с этим недугом с 2020 года по 1 июня текущего года было потрачено 1 млрд. 18 млн рублей. То есть, на борьбу с эпидемией суммы, направлены средства аналогичные вложениям в базовую инфраструктуру.

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Особое внимание на встрече с общественностью глава государства уделил здравоохранению. Президент считает, что невозможно улучшить качество жизни без доступных медицинских услуг. И это направление работы для руководства республики является важным.

Столкнувшись с угрозой жизням наших граждан, государство изыскало средства для преодоления угрозы. Это расходы по дополнительной оплате труда медработникам, которые составили 281,3 млн рублей. Далее расходы на функционирование деятельности Гудаутской ЦРБ – основного учреждения в системе борьбы с инфекцией, составили 102,1 млн рублей. Речь идет о возведении пристройки помещения компьютерной томографии, питании пациентов, их постельных принадлежностях, приобретении пластин для рентген-аппарата, медицинского кислорода, биотехнических услуг и приобретении дизельного генератора.

На медицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы, их приобретение и поставку, было выделено 503,9 млн рублей. Помимо самих медицинских учреждений нами было принято решение максимально обезопасить учебные учреждения и иные объекты социальной инфраструктуры, для чего были приобретены аппараты по обеззараживанию воздуха - ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы на сумму 3,45 млн рублей. Были приобретены 30 кислородных концентраторов, аппараты ИВЛ на сумму более 23,3 млн рублей.

Также было выделено на приобретение передвижных рентгенодиагностических цифровых установок, оснащение 2 ПЦР-линий для диагностики инфекции, медикаментов, аппарата УЗИ для инфекционной больницы средств индивидуальной защиты, медицинского инструментария, инвентаря и прочих расходных материалов сотрудников 463,5 млн рублей.

Еще были расходы на приобретение рентгеновской трубки для томографа республиканской больницы – 1 млн рублей, приобретение и монтаж оборудования для родильного дома – более 7 млн рублей, диагностику воздухоразделительной установки (СФТИ) – 2,8 млн рублей, приобретение детектирующего устройства – 2,4 млн рублей, приобретение, доставку и подключение медицинского кислорода – 18,3 млн рублей, монтаж системы подачи лечебных газов в Очамчырской больнице – еще около 1 млн рублей. Диагностика аппаратов ИВЛ – еще 900 тыс. рублей.

Размещение граждан, находящихся на карантине, а также размещение на территории пансионата «Айтар» мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России потребовали ремонта Госдачи КМ РА, помещений и территории стоянки при гостинице «Айтар», все вместе это обошлось в 28,5 млн рублей.

«Это все было сделано за счет государственного бюджета», – подчеркнул Аслан Бжания.

Поставка лабораторных реагентов и расходных материалов, приобретение лекарственных препаратов, инвентаря для оснащения помещения для больных с диагнозом коронавирусная инфекция в Галской больнице, строительно монтажные работы Очамчырской СЭС, приобретение 3 автомобилей скорой помощи, ремонт и запасные части для томографа в Гудауте, ремонт в ПЦР-лаборатории Очамчыры и монтаж газовой системы в Гудаутском госпитале, приобретение аппарата ИВЛ – все это было сделано в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Мы справились с эпидемией общими усилиями, большой вклад в борьбу с недугом внесли граждане, оказавшие существенную финансовую помощь, это наши друзья, бизнесмены, меценаты, особо хотел бы отметить вклад Хазрета Меджидовича Совмена», – констатировал президент.

Об этом говорит и статистика: за время пандемии заболело 57740 граждан Абхазии, вылечили 57045, умерло 695 человека. Общий процент летальности от коронавирусной инфекции в Абхазии составил 1,3%, при этом в России он был 2,1%, в Армении 2,0%, в Азербайджане 1,2%.

«Это показывает, что на фоне соседних стран с гораздо большими возможностями нам удалось сохранить максимально возможное количество жизней наших сограждан. Мы видим, что вложения в систему здравоохранения были не напрасными: спасено множество жизней, создана система мониторинга и выявления инфекции, укреплена система здравоохранения в целом, и это все дает надежду на ее дальнейшее развитие», – считает Аслан Бжания.

Также в рамках развития системы здравоохранения были проведены ремонтные работы в Гудаутской и Ткуарчалской ЦРБ, при этом долгостроящаяся Ткуарчалская ЦРБ была оснащена оборудованием и введена в эксплуатацию. Произведен ремонт в женской консультации, доме престарелых и в детской больнице, в ветслужбе Гудаутского района.