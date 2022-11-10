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Абхазия Информ

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ НЕИЗМЕННЫМ – ЭТО СОХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ

Новости Четверг, 10 ноября 2022 20:08
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ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ НЕИЗМЕННЫМ – ЭТО СОХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ

Сухум. 10 ноября 2022. Абхазия-Информ. Более миллиарда рублей, было затрачено на приобретение и монтаж порядка 160 километров кабеля и провода, на реконструкцию и капитальный ремонт трех подстанций, замену 13 трансформаторов. Об этом на встрече с общественностью сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

По его словам, наши электросети работают на пределе своих возможностей, и без больших вложений в их ремонт и развитие мы можем вообще остаться без электричества. Именно поэтому столько денег приходится вкладывать в энергетическую инфраструктуру, которая изношена более чем на 80%.

К сожалению, жители Абхазии часто сталкиваются с последствиями износа электроэнергетического хозяйства, аварийные отключения света все еще являются частью нашей повседневной жизни. Решения этой проблемы, исходя из наших бюджетных возможностей, не существует. Для выведения энергосистемы из кризиса, по расчетам специалистов, проведенным в 2017 году, требуется не менее 20 млрд рублей, при том, что доля собственных средств в государственном бюджете Республики Абхазия составляет всего 6,5 млрд рублей. 

«Выход из сложившегося за долгие годы энергетического кризиса потребует глубоких реформ в отрасли, привлечения десятков миллиардов рублей, но главное условие должно оставаться неизменным – это сохранение ключевой роли государства в управлении энергетической системой», – считает Аслан Бжания.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 10 ноября 2022 20:12

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