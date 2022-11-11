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Абхазия Информ

В СШ №2 ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Новости Пятница, 11 ноября 2022 20:22
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В СШ №2 ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА УРОКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с годовым планом Управления образования Администрации г. Сухум на 2022-2023 учебный год, была проведена проверка начальных классов по предмету физкультуры в сухумской средней школе №2 им. А.С. Пушкина. Уроки физкультуры провели Яна Когония и Виктор Задорожный.

В ходе проверки главный специалист Управления образования Администрации г. Сухум Татьяна Эмухвари посетила все школы столицы. Анализы уроков показали, что учителя умеют управлять учебной деятельностью учащихся, педагогически целесообразно определяют тип, структуру, формы уроков.

На уроках применяются разнообразные методы и методические приёмы. Широко используется соревновательный и игровой методы. При высокой плотности урока умело используются паузы для отдыха.

Учителям были даны рекомендации по проведению уроков, которые в течение работы Татьяна Эмухвари будет систематически проверять.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 11 ноября 2022 20:26

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