АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ ЖИВОТНЫМИ
Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум сообщает, что домашний скот, бродящий по городу, уничтожает зеленые насаждения в парках, скверах, памятных местах.
Администрация г. Сухум призывает граждан следить за своими животными и напоминает, что решением Горсобрания от 15 декабря 2015 года, запрещен выпас домашнего скота на территории столицы.
В случае дальнейшего нарушения решения, домашний скот, обнаруженный в городе, будет помещен в специально отведенное временное место не более двух суток с наложением штрафа на хозяев в размере 5 000 рублей.
В случае неявки владельца скота, либо при повторном нарушении решения, домашний скот подлежит изъятию и направлению на убой.
В данное время во временном загоне содержится скот, обнаруженный в городе.
Администрация столицы просит владельцев сельскохозяйственных животных следить за ними.
Об этом сообщает сайт столицы.
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