АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ ЖИВОТНЫМИ

Администрация г. Сухум призывает граждан следить за своими животными и напоминает, что решением Горсобрания от 15 декабря 2015 года, запрещен выпас домашнего скота на территории столицы.

Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум сообщает, что домашний скот, бродящий по городу, уничтожает зеленые насаждения в парках, скверах, памятных местах.

В случае дальнейшего нарушения решения, домашний скот, обнаруженный в городе, будет помещен в специально отведенное временное место не более двух суток с наложением штрафа на хозяев в размере 5 000 рублей.

В случае неявки владельца скота, либо при повторном нарушении решения, домашний скот подлежит изъятию и направлению на убой.

В данное время во временном загоне содержится скот, обнаруженный в городе.

Администрация столицы просит владельцев сельскохозяйственных животных следить за ними.

Об этом сообщает сайт столицы.