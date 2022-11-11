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Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ ЖИВОТНЫМИ

Новости Пятница, 11 ноября 2022 20:26
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ ЖИВОТНЫМИ

Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум сообщает, что домашний скот, бродящий по городу, уничтожает зеленые насаждения в парках, скверах, памятных местах.

Администрация г. Сухум призывает граждан следить за своими животными и напоминает, что решением Горсобрания от 15 декабря 2015 года, запрещен выпас домашнего скота на территории столицы.

В случае дальнейшего нарушения решения, домашний скот, обнаруженный в городе, будет помещен в специально отведенное временное место не более двух суток с наложением штрафа на хозяев в размере 5 000 рублей.

В случае неявки владельца скота, либо при повторном нарушении решения, домашний скот подлежит изъятию и направлению на убой.

В данное время во временном загоне содержится скот, обнаруженный в городе.

Администрация столицы просит владельцев сельскохозяйственных животных следить за ними.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 11 ноября 2022 20:30

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