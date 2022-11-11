ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ НОВОГО ЛИВНЕВОГО КОЛЛЕКТОРА В РАЙОНЕ МАЯКА

Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме завершаются работы по укладке нового ливневого коллектора по улице Адлейба в районе Маяка. Этот участок дороги хорошо известен столичным автомобилистам. Здесь во время обильных дождей и ливней постоянно стояла вода, и не всем удавалось переехать через стихийно образовавшуюся речку. Все дело было в том, что бетонный ливневый коллектор не справлялся со своей функцией. Коллектор чистили периодически, но это не решало проблему. В настоящее время Администрация столицы изыскала возможности для замены старого коллектора на новый пластиковый.

«На данном участке дороги по улице Адлейба, возле моста через реку Адзапш, ДРСУ Администрации города Сухум, по поручению руководства Администрации города проводятся работы по укладке нового ливневого трубопровода. Укладываем трубы пластиковые диаметром 500 мм, длиной более 50 м. На этом участке практически постоянно, после дождей, стояла вода, т.к. старый ливневой канал был бетонный, ему более 60 лет. Он был повреждён корнями деревьев, они вросли в сам канал и препятствовали отходу воды. После прокладки данного ливневого трубопровода эта проблема будет решена», – сказал директор МУП ДРСУ Администрации г. Сухум Дмитрий Ахуба.

Работы по замене ливневого коллектора уже идут некоторое время, но они не могли быть завершены по причине того, что мешали столбы троллейбусных линий. В данное время, воспользовавшись тем, что электроэнергию выключают по графику и движение троллейбусов затруднено, приняли решение демонтировать столбы и завершить работы по укладке коллектора.

Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, троллейбусное сообщение в сторону Маяка будет возобновлено уже к 14 ноября.

Об этом сообщает сайт столицы.