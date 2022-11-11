 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ НОВОГО ЛИВНЕВОГО КОЛЛЕКТОРА В РАЙОНЕ МАЯКА

Новости Пятница, 11 ноября 2022 20:35
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ НОВОГО ЛИВНЕВОГО КОЛЛЕКТОРА В РАЙОНЕ МАЯКА

Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме завершаются работы по укладке нового ливневого коллектора по улице Адлейба в районе Маяка. Этот участок дороги хорошо известен столичным автомобилистам. Здесь во время обильных дождей и ливней постоянно стояла вода, и не всем удавалось переехать через стихийно образовавшуюся речку. Все дело было в том, что бетонный ливневый коллектор не справлялся со своей функцией. Коллектор чистили периодически, но это не решало проблему. В настоящее время Администрация столицы изыскала возможности для замены старого коллектора на новый пластиковый.

«На данном участке дороги по улице Адлейба, возле моста через реку Адзапш, ДРСУ Администрации города Сухум, по поручению руководства Администрации города проводятся работы по укладке нового ливневого трубопровода. Укладываем трубы пластиковые диаметром 500 мм, длиной более 50 м. На этом участке практически постоянно, после дождей, стояла вода, т.к. старый ливневой канал был бетонный, ему более 60 лет. Он был повреждён корнями деревьев, они вросли в сам канал и препятствовали отходу воды. После прокладки данного ливневого трубопровода эта проблема будет решена», – сказал директор МУП ДРСУ Администрации г. Сухум Дмитрий Ахуба.

Работы по замене ливневого коллектора уже идут некоторое время, но они не могли быть завершены по причине того, что мешали столбы троллейбусных линий. В данное время, воспользовавшись тем, что электроэнергию выключают по графику и движение троллейбусов затруднено, приняли решение демонтировать столбы и завершить работы по укладке коллектора.

Если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, троллейбусное сообщение в сторону Маяка будет возобновлено уже к 14 ноября.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 11 ноября 2022 20:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ ЖИВОТНЫМИ АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОБЛАГОДАРИЛ АЛЕКСАНДРА ШОУА ЗА ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.