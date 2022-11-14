ПЛАНОВЫЕ ЗАНЯТИЯ И УЧЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники медицинского управления МЧС РА провели плановые занятия и учения, где отрабатывались и усовершенствовались навыки оказания экстренной медицинской помощи, а также работа с современной медицинской техникой.
К занятиям был привлечен весь личный состав медуправления, включая и районные подразделения. В течение текущего года сотрудники медуправления оказали помощь более ста сорока гражданам и гостям республики, 15 раз выезжали на ДТП, 15 больных были доставлены в лечебные учреждения за пределы Абхазии.
Последнее от Super User
- В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ ИМПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ ТОНН МАНДАРИНОВ
- СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ
- КОМАНДА «СУХУМ-АБХАЗИЯ» СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ
- РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ТУРА ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ
- ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ «ЛИГА ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ»