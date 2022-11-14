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Абхазия Информ

ПЛАНОВЫЕ ЗАНЯТИЯ И УЧЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Новости Понедельник, 14 ноября 2022 17:06
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ПЛАНОВЫЕ ЗАНЯТИЯ И УЧЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники медицинского управления МЧС РА провели плановые занятия и учения, где отрабатывались и усовершенствовались навыки оказания экстренной медицинской помощи, а также работа с современной медицинской техникой.

К занятиям был привлечен весь личный состав медуправления, включая и районные подразделения. В течение текущего года сотрудники медуправления оказали помощь более ста сорока гражданам и гостям республики, 15 раз выезжали на ДТП, 15 больных были доставлены в лечебные учреждения за пределы Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 14 ноября 2022 17:08

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