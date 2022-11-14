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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2022/2023

Новости Понедельник, 14 ноября 2022 17:09
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СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2022/2023

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр в Сухуме стартовал чемпионат Республики Абхазия по баскетболу среди мужских команд сезона 2022/2023. В турнире принимают участие восемь команд: «Дранда», «Крылья Абхазии», «Сухум», «Спартак», «Гагра», «Гюэнос», «Гудаута» и команда Абхазского государственного университета.

На церемонии открытия чемпионата участников поприветствовали начальник спортивного отдела Госкомитета РА по делам молодежи и спорту Жанна Зантария, вице-президент Федерации баскетбола Абхазии Беслан Шларба и главный судья чемпионата Константин Мазов.

По словам Константина Мазова проводить соревнования планируется по турам с разъездами по городам Абхазии. «До нового года мы планируем провести семь туров, в которых все команды сыграют друг с другом по круговой системе. После нового года планируется провести второй круг соревнований - ответные семь туров. Получается команды сыграют друг с другом по две игры. По итогам четырнадцати туров мы определим первую четверку команд в турнирной таблице, которая в конце сыграет финал четырех, где и будет разыграно чемпионство Абхазии», – отметил Мазов.

Жанна Зантария добавила, что по окончании чемпионата будет сформирована сборная команда Абхазии, которая примет участие в чемпионате Краснодарского края.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 14 ноября 2022 17:11

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