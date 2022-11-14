ПЯТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БОКСУ «КУБОК ДРУЖБЫ»
Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Абхазские боксеры заняли пять первых мест в ежегодном Открытом турнире по боксу «Кубок Дружбы», который прошел 9-13 ноября в городе Ростове-на-Дону.
Даут Гиндия стал первым в весовой категории 52 кг, Оскан Мурадян стал победителем в весовой категории 60 кг, Дмитрий Мартиросян завоевал золотую медаль в весовой категории 63 кг, Ашот
Барцикян стал первым в весовой категории 66 кг, а Лион Лагвилава завоевал «золото» в весовой категории 70 кг.
Лион Лагвилава тренируется под руководством Давида Авидзба, а Даут Гиндия, Оскан Мурадян, Дмитрий Мартиросян и Ашот Барцикян тренируются под руководством Эдуарда Депеляна.
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