ПЯТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БОКСУ «КУБОК ДРУЖБЫ»

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Абхазские боксеры заняли пять первых мест в ежегодном Открытом турнире по боксу «Кубок Дружбы», который прошел 9-13 ноября в городе Ростове-на-Дону.

Даут Гиндия стал первым в весовой категории 52 кг, Оскан Мурадян стал победителем в весовой категории 60 кг, Дмитрий Мартиросян завоевал золотую медаль в весовой категории 63 кг, Ашот