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Абхазия Информ

ПЯТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БОКСУ «КУБОК ДРУЖБЫ»

Новости Понедельник, 14 ноября 2022 17:11
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ПЯТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БОКСУ «КУБОК ДРУЖБЫ»

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Абхазские боксеры заняли пять первых мест в ежегодном Открытом турнире по боксу «Кубок Дружбы», который прошел 9-13 ноября в городе Ростове-на-Дону.

Даут Гиндия стал первым в весовой категории 52 кг, Оскан Мурадян стал победителем в весовой категории 60 кг, Дмитрий Мартиросян завоевал золотую медаль в весовой категории 63 кг, Ашот

Барцикян стал первым в весовой категории 66 кг, а Лион Лагвилава завоевал «золото» в весовой категории 70 кг.

Лион Лагвилава тренируется под руководством Давида Авидзба, а Даут Гиндия, Оскан Мурадян, Дмитрий Мартиросян и Ашот Барцикян тренируются под руководством Эдуарда Депеляна.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 14 ноября 2022 17:13

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