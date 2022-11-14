КОМАНДА «СУХУМ-АБХАЗИЯ» СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. В городе Славянске-на-Кубани прошло Открытое первенство муниципального образования Славянский район по баскетболу среди девушек 2008 года рождения и моложе.

В турнире приняли участие шесть команд из Славянска-на-Кубани, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Тимашевска и две команды из Абхазии – «Сухум-Абхазия» и команда Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум «Спартак».

