КОМАНДА «СУХУМ-АБХАЗИЯ» СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ
Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. В городе Славянске-на-Кубани прошло Открытое первенство муниципального образования Славянский район по баскетболу среди девушек 2008 года рождения и моложе.
В турнире приняли участие шесть команд из Славянска-на-Кубани, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Тимашевска и две команды из Абхазии – «Сухум-Абхазия» и команда Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум «Спартак».
Команда «Сухум-Абхазия» уступила в финале команде «Звезды Абрау» (ДЮСШ «Каисса» Новороссийск) и заняла второе место. Другая команда из Абхазии «Спартак» заняла шестое место.
Игрок команды «Сухум-Абхазия» Мария Миканба была признана лучшим игроком турнира.
Команду «Сухум-Абхазия» тренирует Николай Гущин, «Спартак» – Астамур Асландзия.