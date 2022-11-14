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Абхазия Информ

КОМАНДА «СУХУМ-АБХАЗИЯ» СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Понедельник, 14 ноября 2022 17:18
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КОМАНДА «СУХУМ-АБХАЗИЯ» СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. В городе Славянске-на-Кубани прошло Открытое первенство муниципального образования Славянский район по баскетболу среди девушек 2008 года рождения и моложе. 

В турнире приняли участие шесть команд из Славянска-на-Кубани, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Тимашевска и две команды из Абхазии – «Сухум-Абхазия» и команда Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум «Спартак». 

Команда «Сухум-Абхазия» уступила в финале команде «Звезды Абрау» (ДЮСШ «Каисса» Новороссийск) и заняла второе место. Другая команда из Абхазии «Спартак» заняла шестое место. 

Игрок команды «Сухум-Абхазия» Мария Миканба была признана лучшим игроком турнира. 

Команду «Сухум-Абхазия» тренирует Николай Гущин, «Спартак» – Астамур Асландзия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 14 ноября 2022 17:21

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