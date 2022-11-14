СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ
Новости Понедельник, 14 ноября 2022 17:22
Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Демьян Лепсая и Алмас Тарба стали бронзовыми призерами чемпионата Южного Федерального округа по каратэ кекусинкай, который прошел с 12 по 15 ноября в Волгограде.
Алмас Тарба выступал в возрастной категории 14-15 лет в весовой категории до 50 килограммов, а Демьян Лепсая в возрастной категории 16-17 лет в весовой категории 60 килограммов.
По словам тренера спортсменов, мастера спорта Абхазии по каратэ кекусинкай Зураба Мурадяна оба спортсмена прошли отбор на чемпионат России и примут в нем участие в составе сборной Волгограда.
Спортсмены являются многогратными чемпионами Абхазии, призерами всероссийских и международных турниров по каратэ кекусинкай.
Последнее от Super User
- В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ ИМПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ ТОНН МАНДАРИНОВ
- КОМАНДА «СУХУМ-АБХАЗИЯ» СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ
- РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ТУРА ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ
- ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ «ЛИГА ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ»
- ПЯТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ В ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО БОКСУ «КУБОК ДРУЖБЫ»