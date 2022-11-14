СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Демьян Лепсая и Алмас Тарба стали бронзовыми призерами чемпионата Южного Федерального округа по каратэ кекусинкай, который прошел с 12 по 15 ноября в Волгограде.

Алмас Тарба выступал в возрастной категории 14-15 лет в весовой категории до 50 килограммов, а Демьян Лепсая в возрастной категории 16-17 лет в весовой категории 60 килограммов.

