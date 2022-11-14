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Абхазия Информ

СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Новости Понедельник, 14 ноября 2022 17:22
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СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Демьян Лепсая и Алмас Тарба стали бронзовыми призерами чемпионата  Южного Федерального округа по каратэ кекусинкай, который прошел с 12 по 15 ноября в Волгограде. 

Алмас Тарба выступал в возрастной категории 14-15 лет в весовой категории до 50 килограммов, а Демьян Лепсая в возрастной категории 16-17 лет в весовой категории 60 килограммов. 

По словам тренера спортсменов, мастера спорта Абхазии по каратэ кекусинкай Зураба Мурадяна оба спортсмена прошли отбор на чемпионат России и примут в нем участие в составе сборной Волгограда. 

Спортсмены являются многогратными чемпионами Абхазии, призерами всероссийских и международных турниров по каратэ кекусинкай. 

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