 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ ИМПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ ТОНН МАНДАРИНОВ

Новости Понедельник, 14 ноября 2022 17:28
Оцените материал
(0 голосов)
В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ ИМПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ ТОНН МАНДАРИНОВ

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Первые коммерческие партии мандаринов стали ввозить из Республики Абхазия в Российскую Федерацию в середине октября. На сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен контроль и совершены таможенные операции в отношении более 1,5 тысячи тонн плодов. За последние сутки оформлено 130 тонн цитрусовых. Кроме мандаринов предприниматели ввозят фейхоа (530 тонн), хурму (51 тонна), лимоны (88 тонн). Всего ввезено порядка 2,2 тысяч тонн сельхозпродукции.

С начала сезона сотрудники таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни фиксируют нарушения таможенного законодательства физлицами при перемещении сельхозпродукции. Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю.

Всего с начала ввоза цитрусовых (с середины октября) таможенным постом МАПП Адлер Краснодарской таможни возбуждено 31 дело об АП по ст. 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и ограничений). Одно из последних нарушений – гражданин пытался переместить из Абхазии в салоне и багажнике легкового автомобиля почти 200 кг мандаринов без документов. 

Российская таможня напоминает, что гражданам для личного пользования разрешается ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 1000 евро и весом не более 31 килограмма. При превышении стоимостной или весовой нормы декларирование товаров осуществляется в письменной форме с уплатой таможенных пошлин по единой ставке в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм в части превышения весовой ли стоимостной нормы.

В прошлом году за весь сезон 2021-22 гг. (октябрь-февраль) было оформлено порядка 22 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне планируется ввоз более 50 тысяч тонн  плодов.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 14 ноября 2022 17:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА ЮФО ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ ТУРЦИЯ ОБВИНИЛА США В ТЕРАКТЕ В СТАМБУЛЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.