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Абхазия Информ

ТУРЦИЯ ОБВИНИЛА США В ТЕРАКТЕ В СТАМБУЛЕ

Новости Понедельник, 14 ноября 2022 17:34
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ТУРЦИЯ ОБВИНИЛА США В ТЕРАКТЕ В СТАМБУЛЕ

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Вчера в Стамбуле, на оживлённой пешеходной улице, полной туристов, прогремел взрыв. На официальном уровне было заявлено, что это теракт.

Жители страны призвали Турцию к разрыву отношений с США из-за теракта в Стамбуле, в результате которого были умершие.

Как сообщается на сайте МВД Турции, они в курсе, откуда «растут ноги».

«Операции продолжаются, – подчеркнул министр. – Террористы пойманы. В противном случае они бежали бы в Грецию. Кто кормит Партию «Демократический союз» (PYD), тот и является виновным. О пешках говорить слишком много не имеет смысла. Да поможет Бог нашему народу. На полученное послание мы дадим мощный сигнал».

Главы государств направили президенту Турции Эрдогану соболезнования. От Владимира Путина также было направлено соболезнование.

Что интересно, после предварительного расследования глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил: «Мы знаем, откуда координировался теракт в Стамбуле, мы не принимаем соболезнования посольства США».

По его словам, «особенно очевидна неискренность наших так называемых союзников».

В общем, всему миру уже совершенно понятна роль государства-бандита. Просто немногие так, как россияне и турки, могут прямо указать на США и Великобританию. Вспомните хотя бы недавнее трусливое расследование подрывов «северных потоков».

Интересно, когда количество перейдёт в качество и весь мир назовёт вещи своими именами. а государствами-террористами начнут признавать именно тех, кто сеет по миру хаос и террор, кто взращивает и содержит террористические организации, дестабилизируя ситуацию по всему миру.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 14 ноября 2022 17:37

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