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Абхазия Информ

ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ РАССКАЗАЛ О ВСТРЕЧЕ В ГОСДУМЕ РФ ПО ВОПРОСУ ПЕРЕДАЧИ ГОСДАЧИ «ПИЦУНДА»

Новости Понедельник, 14 ноября 2022 20:24
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ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ РАССКАЗАЛ О ВСТРЕЧЕ В ГОСДУМЕ РФ ПО ВОПРОСУ ПЕРЕДАЧИ ГОСДАЧИ «ПИЦУНДА»

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. На прошлой неделе группа депутатов абхазского парламента с официальным визитом выехала в Москву, где участвовала во встрече в Госдуме России. Главной темой встречи, назначенной на 10 ноября, стало обсуждение внесения изменений в Соглашение между правительствами Абхазии и Российской Федерации о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия (госдача «Пицунда») и порядке его использования, подписанного 19 января 2022 года.

В состав делегации парламента Абхазии входили Алхас Барцыц (возглавлявший делегацию председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками), Кан Кварчия, Леонид Лакербая, Адгур Харазия и Даут Хутаба.

Леонид Лакербая рассказал о встрече в Госдуме РФ по вопросу «Пицунды»:

«Российская сторона признала ошибку в одном случае и обоснованность нашей озабоченности в другом. Чему соответствует нота МИДа, которая 6 октября была передана. Словом, есть понимание, что это надо менять. Ну, а дальше пошел вопрос процедуры. Мы тоже об этом говорили.

Говорили так: давайте мы соглашение поменяем, и тогда будем за него голосовать. Суть того, что предложила российская сторона, звучит так: давайте мы в один день… имеется в виду абхазская сторона, поскольку именно у нас идет процесс ратификации этого соглашения… принимаем соглашение как оно есть и одновременно принимаем другой юридически обязывающий документ, скажем, постановление парламента… Говорящий о том, что ратифицировано в таком виде, но дается срок – два месяца, три месяца, шесть месяцев, это как мы определим… в течение которого, должны быть внесены те изменения, на которые российская сторона согласилась, то есть речь идет о координатах и о недопущении права передачи третьим лицам.

И нужно оговорить, что если в указанный срок эти замечания не будут учтены и не будут проходить по соглашению, то вы оставляете за собой право денонсировать ратифицированное соглашение. А до этого идет, так сказать, указание исполнительной власти не совершать акта приема-передачи. По их мнению, это то, что позволит найти выход из этого юридического тупика.

Отношение к этому было разное с нашей стороны. Но сейчас, по приезду, у нас было совещание в парламенте. И к чему мы пришли? Что должны все-таки поработать наши юристы. Что нужно привлечь широкий круг юристов - на предмет того, насколько это у нас в республике соответствует нашим законам. Чтобы этот вопрос, наконец сдвинуть с места.

Вот на этом мы и остановились. Юристы должны подсказать, а дальше решение будет принимать парламент. И для меня очень важно было, я это и на встрече там сказал… Это ведь не вопрос Госдумы. В отличие от нас, там ратификации не подлежит это соглашение, но мы попросили, мы обратились именно в эту структуру, потому что Абхазия всегда находила понимание в российском парламенте».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 14 ноября 2022 20:32

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