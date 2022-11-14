КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «МОСКВА ЛИТЕРАТУРНАЯ»
Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме проводит книжную выставку «Москва литературная». В экспозиции будут представлены образцовые московские издания книг: художественная классика и современные художественные произведения, детская литература, широкий спектр книг по различным направлениям – живопись, архитектура, здоровый образ жизни и многое другое.
Выставка является ярким событием в культурно-гуманитарном сотрудничестве Москвы и Абхазии и играет значительную роль в развитии духовно-нравственных ценностей, воспитании и образовании.
В рамках книжной выставки пройдут творческие встречи с российскими писателями – Константином Чеченевым (заслуженный работник культуры РФ, президент Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ), генеральный директор издательства «Белый город»), Ниной Поповой (кандидат филологических наук, литературовед, поэтесса, публицист, переводчик, заместитель председателя Союза писателей России) и Анной Гончаровой (член Союза писателей России, член Русского ПЕН-центра, российский детский писатель, педагог, психолог.
Программа выставки:
15 ноября: с 15:30 до 16:00 – сбор гостей, осмотр выставки участниками мероприятия.
С 16:00 до 18:00 – творческая встреча с российскими писателями.
16 ноября: с 11:00 до 12:30 и в 14:00 – мастер-класс Анны Гончаровой.
Место проведения: МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме, Конференц-зал (3 этаж).
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