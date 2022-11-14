 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ДОЛОЖИЛИ О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНАТКТАХ МИНПРОСА В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ

Новости Понедельник, 14 ноября 2022 21:06
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ДОЛОЖИЛИ О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНАТКТАХ МИНПРОСА В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ

Сухум. 14 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром просвещения Иналом Габлия. Глава ведомства отчитался о текущей работе, в том числе о результатах контактов с российскими коллегами. 

По словам министра, в рамках межведомственного взаимодействия в республику поступило порядка 40 тысяч новых учебников для старших классов. В настоящее время Минпрос распределяет их по школам. 

Совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом реализуется объемная программа по повышению уровня подготовки педагогов и работников госучреждений: в Сухуме прослушали курс лекций свыше 100 человек; на повышение квалификации в Ставрополь было направлено около 50 абхазских специалистов. В эти дни представители СКФУ проводят курс лекций для работников госучреждений, которые проводятся в Очамчыре и Гудауте. 

Габлия также рассказал о планах наращивания международного взаимодействия на первый квартал предстоящего года. По его словам, продолжится практика участия абхазских учеников в олимпиадах на базе Учебного центра «Сириус» (Сочи, Россия) и другие мероприятия.

Александр Анкваб поручил министру представить доклад о реализованных проектах по итогам года.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 14 ноября 2022 21:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «МОСКВА ЛИТЕРАТУРНАЯ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.