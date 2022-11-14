ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ДОЛОЖИЛИ О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНАТКТАХ МИНПРОСА В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ

По словам министра, в рамках межведомственного взаимодействия в республику поступило порядка 40 тысяч новых учебников для старших классов. В настоящее время Минпрос распределяет их по школам.

Премьер-министр Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром просвещения Иналом Габлия. Глава ведомства отчитался о текущей работе, в том числе о результатах контактов с российскими коллегами.

Совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом реализуется объемная программа по повышению уровня подготовки педагогов и работников госучреждений: в Сухуме прослушали курс лекций свыше 100 человек; на повышение квалификации в Ставрополь было направлено около 50 абхазских специалистов. В эти дни представители СКФУ проводят курс лекций для работников госучреждений, которые проводятся в Очамчыре и Гудауте.

Габлия также рассказал о планах наращивания международного взаимодействия на первый квартал предстоящего года. По его словам, продолжится практика участия абхазских учеников в олимпиадах на базе Учебного центра «Сириус» (Сочи, Россия) и другие мероприятия.

Александр Анкваб поручил министру представить доклад о реализованных проектах по итогам года.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.